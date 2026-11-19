Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yürüttükleri çalışma ile yasa dışı ürünlerin piyasaya sürülmesini ve vergi kaybını engellemek için harekete geçti. Ekipler, yasa dışı yollarla temin edilen ürünleri piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilere yönelik olarak 19 Kasım tarihinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında toplam 20 adres (8 konut ve 12 işyeri) hedef alındı ve aramalar sonucunda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen ürünler:

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Polis kayıtlarına göre operasyon sırasında bulunanlar arasında 200 bin 700 adet sigara yan ürünü, toplam 21 bin 748 adet elektronik sigara tütünü ve kaçak sigara ile 17 bin 659 elektronik sigara cihazı yer aldı.

Ayrıca 7 bin 75 kozmetik ürün, 6 bin 690 makaron, 5 bin 30 puro ve 125 kilogram çeşitli gıda maddesi de ele geçirildi.

Soruşturmanın seyri:

Operasyona ilişkin inceleme çalışmalarının sürdüğü, yakalanan şüpheliler ve ele geçirilen materyallerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği belirtildi. Emniyet yetkilileri, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında piyasaya sürülen ürün zincirinin ve vergi kaybına ilişkin ayrıntıların netleşeceğini açıkladı.

ELE GEÇİRİLENLER