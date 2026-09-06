Balıkesir'de kurtuluş coşkusu tülütabakların renkli geçidiyle örüldü

balıkesir'de 104. kurtuluş yıldönümü törenleri:

Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılı, kent merkezinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Gün, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı; törene Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Analı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile anma programının ilk bölümü tamamlandı.

resmî program ve konuşmalar:

Meydandaki kutlama programında konuşma yapan Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa Öğe, günün anlam ve önemine dair değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra Rahmi Kula Anadolu Lisesi öğrencisi Metehan Kutay Dilek tarafından okunan "6 Eylül" adlı şiir, törene duygusal bir hava kattı. Başkan Ahmet Akın’ın konuşmasının ardından halkoyunları ekibinin gösterisi ve Manisa Turgutlu Sadrazam Oğuzhan Mehteran Takımı’nın sunumu izlendi.

geçit töreni ve toplumsal katılım:

Programın sonunda düzenlenen geçit töreni, protokol ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Törende gaziler, izci ve sporcu öğrenciler yer aldı; vatandaşlar ellerindeki bayraklar ve alkışlarla kutlamalara eşlik etti. Etkinlikler şehir merkezinde bir araya gelen farklı kuşakları ve kurumları bir araya getirdi.

tülütabakların geleneği ve gösterisi:

Kurtuluş Savaşı döneminde düşmanı korkutarak kaçırtma rivayetiyle anılan geleneksel tülütabaklar, kutlamaların en dikkat çeken unsurlarından biri oldu. Dana derisinden yapılan kıyafetler, at kuyruğundan takılan bıyıklar ve baca kurumu ile boyanmış yüz ve bedenleriyle tülütabaklar önce protokol önünde Balıkesir çiftetellisi oynadı, ardından halkın arasına karıştı.

Tülütabaklar, hem gösteri hem de hatıra amaçlı fotoğraf çekimleriyle programın renkli bir parçası oldu; bazı vatandaşlarda kısa süreli korku ve şaşkınlık yaşansa da genel görüntü kutlamalara coşku kattı. Geleneksel kostum ve davranışlarıyla öne çıkan tülütabaklar, kentin hafızasında yer eden bir kurtuluş simgesini yeniden canlandırdı.

Kutlamalar boyunca protokol temsilcileri vatandaşları selamladı, etkinlikler kültürel ve anıtsal unsurların buluştuğu bir program olarak sürdü. Belediye, üniversite ve sivil toplum temsilcilerinin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen törenler, Balıkesir’in kurtuluş tarihine dair anma ve kutlama geleneğinin devam ettiğini gösterdi.

KUVAYİ MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI.