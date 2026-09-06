Dolar 48,4143 +0,00%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.968,07 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Balıkesir'de kurtuluş coşkusu tülütabakların renkli geçidiyle örüldü

Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı törenlerle kutlandı; protokol konuşmaları, geçit ve tülütabakların gösterisi kentte ilgi çekti.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:27

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 15:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Balıkesir'de kurtuluş coşkusu tülütabakların renkli geçidiyle örüldü

balıkesir'de 104. kurtuluş yıldönümü törenleri:

Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yılı, kent merkezinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. Gün, Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı; törene Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Analı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın katıldı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile anma programının ilk bölümü tamamlandı.

resmî program ve konuşmalar:

Meydandaki kutlama programında konuşma yapan Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa Öğe, günün anlam ve önemine dair değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra Rahmi Kula Anadolu Lisesi öğrencisi Metehan Kutay Dilek tarafından okunan "6 Eylül" adlı şiir, törene duygusal bir hava kattı. Başkan Ahmet Akın’ın konuşmasının ardından halkoyunları ekibinin gösterisi ve Manisa Turgutlu Sadrazam Oğuzhan Mehteran Takımı’nın sunumu izlendi.

geçit töreni ve toplumsal katılım:

Programın sonunda düzenlenen geçit töreni, protokol ve vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. Törende gaziler, izci ve sporcu öğrenciler yer aldı; vatandaşlar ellerindeki bayraklar ve alkışlarla kutlamalara eşlik etti. Etkinlikler şehir merkezinde bir araya gelen farklı kuşakları ve kurumları bir araya getirdi.

tülütabakların geleneği ve gösterisi:

Kurtuluş Savaşı döneminde düşmanı korkutarak kaçırtma rivayetiyle anılan geleneksel tülütabaklar, kutlamaların en dikkat çeken unsurlarından biri oldu. Dana derisinden yapılan kıyafetler, at kuyruğundan takılan bıyıklar ve baca kurumu ile boyanmış yüz ve bedenleriyle tülütabaklar önce protokol önünde Balıkesir çiftetellisi oynadı, ardından halkın arasına karıştı.

Tülütabaklar, hem gösteri hem de hatıra amaçlı fotoğraf çekimleriyle programın renkli bir parçası oldu; bazı vatandaşlarda kısa süreli korku ve şaşkınlık yaşansa da genel görüntü kutlamalara coşku kattı. Geleneksel kostum ve davranışlarıyla öne çıkan tülütabaklar, kentin hafızasında yer eden bir kurtuluş simgesini yeniden canlandırdı.

Kutlamalar boyunca protokol temsilcileri vatandaşları selamladı, etkinlikler kültürel ve anıtsal unsurların buluştuğu bir program olarak sürdü. Belediye, üniversite ve sivil toplum temsilcilerinin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen törenler, Balıkesir’in kurtuluş tarihine dair anma ve kutlama geleneğinin devam ettiğini gösterdi.

KUVAYİ MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR&#039;İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE...

KUVAYİ MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Efeler'de yeni eğitim yılına hazırlık: ücretsiz ders kitapları sıralarda yerini...
images

Okula dönüş kampanyası velilerin alışveriş listesini tek noktada tamamladı
images

Kapsamlı arama sonrası Emir sağ salim aileye teslim edildi, AFAD teşekkür mesajı...
images

Nazilli'de raflarda güven: marketlerde kapsamlı gıda kontrolleri

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Galatasaray son provaya çıktı: Sporting maçı öncesi hazırlıklar Kemerburgaz'da yoğunlaştı

Serik'te orman dışı yangına havadan ve karadan geniş müdahale sürüyor

Safranbolu'da Paşapınarı Caddesi'nde anlık çarpışma: motosiklet sürücüsü hafif yaralandı

Terörsüz vizyonun yankısı: Kayseri kongresinde dış politika ve birlik vurgusu

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu