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Balıkesir’de kütüphanelere tek tıkla ulaşılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kentteki tüm kütüphaneleri tek portalda topladı; adres, program takvimi ve dijital başvuru imkânı sunuluyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Balıkesir’de kütüphanelere tek tıkla ulaşılacak

Balıkesir kütüphane ağı dijitalde birleşti:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki kütüphane ve bilgi merkezlerini erişilebilir ve etkin hâle getirmek için kapsamlı bir dijital adım attı. Belediye Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesindeki tüm birimler, http://kutuphane.balikesir.bel.tr/ adresinde entegre edildi. Projenin amacı, kurumsal hizmet standartlarını yükseltmek ve okuma kültürünü yaygınlaştırmaktır.

Hangi bilgiler tek adreste toplanıyor:

Hazırlanan portal üzerinden başta Balıkesir Millet Kütüphanesi, Ülkü Adatepe Çocuk Kütüphanesi ve Yeni Mahalle Kütüphanesi olmak üzere il genelindeki tüm kütüphane birimlerine ilişkin güncel verilere ulaşılabiliyor. Portalda kütüphanelerin açık adresleri, ulaşım bilgileri, iletişim kaynakları ile hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri yer alıyor. Ayrıca fiziksel kullanım kapasiteleri ve mekânsal bilgiler de kullanıcılarla paylaşılıyor.

Etkinlik takvimi ve dijital başvuru imkânı:

Site üzerinden kitap kulüplerinden yazar-okur buluşmalarına, eğitim atölyelerinden süreli etkinliklere kadar tüm programların ayrıntılı takvim bilgisi sunuluyor. Vatandaşlar, düzenlenen etkinlikler için portal aracılığıyla dijital başvuru yapabiliyor ve ön katılım işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bu sayede etkinlik takibi ve katılım planlaması tek merkezden yürütülüyor.

Yeni portal, kütüphane hizmetlerinin görünürlüğünü ve kullanım kolaylığını artırmayı hedefliyor. Kent sakinleri ve eğitim kurumları, ihtiyaç duydukları bilgilere hızlı erişerek programlara katılabilir ve kütüphanelerin sunduğu imkânlardan daha düzenli biçimde yararlanabilir.

BALIKESİR’İN KÜTÜPHANELERİ ARTIK ÇOK DAHA YAKIN

BALIKESİR’İN KÜTÜPHANELERİ ARTIK ÇOK DAHA YAKIN

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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