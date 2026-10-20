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Balıkesir'de sahneye çıkan yeni şehir tiyatrosu ilk ayda büyük ilgi gördü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, açıldığı ilk ayda yetişkin ve çocuk oyunlarıyla salonları doldurarak büyük beğeni topladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:54

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Balıkesir'de sahneye çıkan yeni şehir tiyatrosu ilk ayda büyük ilgi gördü

Balıkesir şehir tiyatrosu ilk ay değerlendirmesi:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Şehir Tiyatrosu, perdelerini açtığı günden itibaren kentte yoğun ilgiyle karşılaştı. Geleneksel ve çağdaş örnekleri bir araya getiren repertuvar, hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik eserlerle geniş bir seyirci kitlesine ulaştı.

premiyerler ve seyirci ilgisi:

Şehir Tiyatrosu açılışını, Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden Kanlı Nigar ile yaptı. Yaklaşık bir yıllık hazırlığın ardından sahneye taşınan oyun, 3 Ekim gösteriminde Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde uzun kuyrukların oluşmasına ve salonun tamamen dolmasına neden oldu. Aynı dönemde kent programına dahil edilen bir diğer yetişkin yapım ise Çanakkale Belediye Tiyatrosu tarafından Avlu'da sahnelenen Bence Katil Öldürdü oldu; bu oyun da seyirciden tam not aldı.

Bence Katil Öldürdü, Mehmet Kurtcebe Turgul’un yazdığı ve Erol Küçükaksoy’un yönettiği eser olarak dikkat çekti ve izleyici tepkileri olumlu oldu.

çocuk oyunları ve ücretsiz gösterimler:

Balıkesir Şehir Tiyatrosu, çocuklara yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. 17 Ekim’de Salih Tozan Kültür Merkezinde sahnelenen Karnımdan Gelen Sesler adlı oyun ailelerin ve minik izleyicilerin beğenisini topladı. Tiyatro, aynı zamanda ücretsiz programlar düzenleyerek kentte tiyatro kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlıyor; bu yaklaşım farklı yaş gruplarından katılımı artırdı.

Program takviminde önümüzdeki gösterimler de yer alıyor: Kanlı Nigar oyunu 24 Ekim Cumartesi günü saat 20.00de Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde yeniden sahnelenecek. Çocuk oyunu Sırıtıklar ise ilk prömiyerini 31 Ekim Cumartesi günü saat 13.00te Salih Tozan Kültür Merkezi’nde yapacak ve minik seyircilerle buluşacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin şehir tiyatrosuna gösterdiği destek, kentin kültür-sanat yaşamına yeni bir soluk getirdi. Ekip, hem klasik hem çağdaş eserlerle hem yerel hem de daha geniş seyirci kitlelerini sahneyle buluşturmaya devam ediyor; ücretsiz ve erişilebilir gösterimler tiyatronun erişimini genişletiyor.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU İLK AYINDA SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU İLK AYINDA SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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