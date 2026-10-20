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Samsun'da sanatın beş günü: yalıda üretim, söyleşi ve atölyeler hayat buldu

1. Samsun Sanat Çalıştayı 19-23 Ekim'de Yalı Sergi Salonu'nda gerçekleşti; canlı performanslar, atölyeler ve sanatçı söyleşileri ziyaretçileri buluşturdu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Samsun'da sanatın beş günü: yalıda üretim, söyleşi ve atölyeler hayat buldu

çalıştayın düzenlenişi ve hedefi:

1. Samsun Sanat Çalıştayı, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Plastik Sanatlar Derneği iş birliğiyle 19 Ekim tarihinde Yalı Sergi Salonunda kapılarını açtı. Etkinlik, kentin kültür ve sanat potansiyelini ortaya çıkarmak, sanatsal üretimi desteklemek ve sanatı toplumun geniş kesimleriyle buluşturmak amacıyla planlandı. Açılışından itibaren yoğun bir katılım sağlayan çalıştay, 23 Ekim Cuma gününe kadar devam etti.

çalıştay programı ve üretim süreçleri:

Çalıştay boyunca farklı disiplinlerden sanatçılar bir araya gelerek canlı performanslar, sanatçı söyleşileri ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirdi. Katılımcılar, sanatçıların üretim süreçlerine doğrudan tanıklık etme imkânı buldu; eserlerin oluşum aşamaları, kullanılan teknikler ve yaratım tercihleri izlenebilir hale getirildi. Workshoplar aracılığıyla deneyim paylaşımı sağlanırken, sanatçı sohbetleri sektörel bilgi aktarımı ve tartışma ortamı oluşturdu.

sergi ve çalıştay sonrası program:

Beş günlük yoğun program, düzenlenecek bir sergi ile taçlanacak. Çalıştay kapsamında ortaya çıkan eserlerin sergileneceği etkinlik, 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Yalı Sergi Salonunda ziyaretçilere açık olacak. Bu sergi, çalıştayda üretilen işleri geniş bir izleyici kitlesine tanıtma fırsatı sunacak ve etkinliğin kentin kültür hayatındaki sürekliliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Yerel yönetim ve dernek iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, sanat üretimini görünür kılmanın yanı sıra kent içi katılımı arttırmayı da amaçlıyor. Çalıştayın sunduğu canlı üretim deneyimi ve sergi takvimi, Samsun'da sanatın farklı ifade biçimlerini bir araya getiren bir platform oluşturdu.

SAMSUN’DA 1. SAMSUN SANAT ÇALIŞTAYI, YOĞUN KATILIMLA SANATSEVERLERE KAPILARINI AÇTI.

SAMSUN’DA 1. SAMSUN SANAT ÇALIŞTAYI, YOĞUN KATILIMLA SANATSEVERLERE KAPILARINI AÇTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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