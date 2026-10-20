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Necip Fazıl ödüllerinde yeni isimler: şiirden müziğe sekiz dalda dokuz ödül

Necip Fazıl Ödülleri 2026 kazananları açıklandı; şiir, hikaye-roman, fikir, müzik ve kültür sanat dahil sekiz dalda toplam dokuz isim ödül aldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Necip Fazıl ödüllerinde yeni isimler: şiirden müziğe sekiz dalda dokuz ödül

Necip Fazıl Ödülleri 2026 sonuçları

Bu yıl 13. kez verilen Necip Fazıl Ödüllerinin 2026 kazananları açıklandı. Star Gazetesi tarafından düzenlenen ödüller, şiirden müziğe, fikirden çocuk edebiyatına uzanan sekiz ayrı dalda toplam dokuz kişiye takdim edilmek üzere belirlendi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda seçilen isimlere ödülleri, ilerleyen günlerde açıklanacak törenle verilecek.

Ödül kazananları ve gerekçeleri:

Şiir Ödülü: Adem Turan — şiir dilindeki incelik ve tematik zenginlik nedeniyle ödüle değer görüldü.

Hikaye-Roman Ödülü: Zeki Bulduk — Anadolu ve İslam coğrafyasının meselelerini ve insanlarını işleyen anlatımıyla ödül aldı.

Fikir-Araştırma Ödülü: Kemal Sayar — psikiyatri ve edebiyatı birleştiren bakış açısı ile eser birikimi ödül gerekçesi olarak gösterildi.

İlk Eserler Ödülü: Hümeyra Yabar ve Onur Bayrak — Yabar, çok katmanlı insan gerçekliğini güncel tekniklerle buluşturan çalışmaları; Bayrak ise kişisel duyarlılık ve toplumsal temaları estetik bir dil ile ele alış biçimiyle ödüllendirildi.

Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: William C. Chittick — İbnü’l-Arabî ve Mevlânâ üzerine çalışmalarıyla İslam düşüncesinin dünya çapında tanıtılmasına katkısı nedeniyle seçildi.

Çocuk Edebiyatı Ödülü: Gökhan Akçiçek — şiirlerinde Türkçenin anlatım gücünü çocuk dünyasının duyarlılığıyla birleştiren yapıtlarıyla ödüle layık görüldü.

Müzik Ödülü: Murat Salim Tokaç — ney ve tanbur icracılığındaki yetkinliği ve Türk musikisini gelecek kuşaklara aktarma çabaları vurgulanarak ödüllendirildi.

Necip Fazıl Saygı Ödülü: İhsan Süreyya Sırma — yarım asrı aşkın İslam tarihi çalışmaları ve ilmî katkıları nedeniyle saygı ödülüne layık görüldü.

Öne çıkan temalar ve ortak vurgu:

Bu yılın seçkisi, gelenekle modern anlatım arasında kurulan köprüleri ve İslam ile Anadolu mirasına yönelik sürekliliği öne çıkardı. Jüri gerekçelerinde sıkça atıf yapılan unsurlar arasında dil ve üslup yetkinliği, kültürel belleğe katkı ve eserlerin hem yerel hem evrensel boyuttaki taşıdığı değerler yer aldı. Ayrıca ilk eserler kategorisinde iki ismin ödüllendirilmesi, yeni nesil yazın dünyasına yönelik teşviki gösteriyor.

Jüri ve tören bilgileri:

Ödüller, jüri üyeleri M. Fatih Andı, Turan Karataş, Mehmet Narlı, Melike Günyüz, Samed Karagöz ve Bedir Acar tarafından değerlendirildi. Seçilen isimlere ödüller, tarihi daha sonra açıklanacak resmi bir törenle sunulacak. Organizasyonun amacı, Necip Fazıl Kısakürek’in kültürel ve edebi mirasını yaşatmak ve farklı disiplinlerdeki üretimleri görünür kılmaktır.

JÜRİ

JÜRİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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