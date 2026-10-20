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Vali Aydın Baruş'tan mesleki eğitim vurgusu

Vali Aydın Baruş, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti; mesleki eğitimin nitelikli birey yetiştirmedeki önemine dikkat çekti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Vali Aydın Baruş'tan mesleki eğitim vurgusu

Vali Aydın Baruş'tan mesleki eğitim vurgusu

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okuldaki eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya gelerek okulun çalışma ortamını yerinde inceledi.

okuldaki görüşmeler:

Vali Baruş, öğretmenlerle sohbet ederek yürütülen mesleki eğitim programları, uygulamalı atölye çalışmaları ve öğrencilerin öğrenme koşulları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda öğretmenlerin gündelik uygulamalara dair değerlendirmeleri dinlendi ve eğitim ortamlarının güçlendirilmesinin önemi öne çıktı.

mesleki eğitimin rolü:

Baruş, mesleki eğitimin öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmede, iş yaşamına hazırlanmasında ve toplum için nitelikli bireyler yetiştirmede merkezi bir işlev gördüğünü vurguladı. Mesleki eğitimin, gençlerin hem teknik yeterliliğini hem de istihdam edilebilirliğini artıran bir yapı olduğuna dikkat çekti.

Ziyaret sırasında öğrencilerle de yakın temas kuran Vali Baruş, onlarla kısa süre sohbet ederek eğitim hayatlarında başarı diledi ve okul yönetimi ile öğretmenlerin çalışmalarına teşekkür etti.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNİ ZİYARET EDEREK OKULDA...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNİ ZİYARET EDEREK OKULDA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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