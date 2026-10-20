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Kılıçdaroğlu: mağdurların hakkı fonculardan ödenecek, hazineden para alınmasına izin yok

Kılıçdaroğlu, 455 bin bin 758 mağdurun hakkının fonculardan karşılanacağını, hazineden para çıkarsa kararlı mücadele edileceğini ve TBMM'de araştırma talep edeceğini söyledi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Elif Demir

Kılıçdaroğlu: mağdurların hakkı fonculardan ödenecek, hazineden para alınmasına izin yok

kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki ana mesajı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Haftalık Grup Toplantısı’nda fon meselesi ve çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, konuşmasında "455 bin bin 758 mağdur" vurgusunu öne çıkararak, bu kişilerin haklarının teslim edilmesi gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, fon mağdurlarının haklarını teslim ederken hazineden kaynak kullanılması halinde sert tepki göstereceklerini ifade ederek, "Ama hakkını hukukunu teslim ederken hazineden bir kuruş alırsanız, bu milletin vergisinden bir kuruş alırsanız dünyayı size dar ederiz" sözlerini yineledi. Kamu kaynaklarının değil, fon sahiplerinin kaynaklarının kullanılması gerektiğini savundu.

çiftçilerin borç yükü ve TBMM araştırma isteği:

Toplantıda çiftçilere de geniş yer veren Kılıçdaroğlu, tarımın ülke için hayati önem taşıdığını vurguladı. Çiftçilerin bankalara olan borcunun 1 trilyon 511 milyar 178 milyon lira seviyesinde olduğuna dikkat çekti ve üreticilerin üzerindeki ekonomik baskının azaltılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca, çiftçilerin alacaklarında biriken 604 milyar lira için TBMM'ye bir araştırma önergesi verileceğini ilan etti. Kılıçdaroğlu, ilgili kanunların uygulanmaması ve sorumluların parlamentonun üstünde bir güçmüş gibi hareket etmesine karşı hesap sorulacağını belirtti: "Bir kanunu uygulamama hakkını nereden elde ediyorlar? Bunun hesabını soracağız."

vurgulanan öncelikler ve siyasi duruş:

Kılıçdaroğlu, görevinin ülkeyi yeniden inşa etmek olduğunu, 86 milyon vatandaşın hiçbirini ötekileştirmeden kucaklamak gerektiğini söyledi. Muhtarların 'Muhtarlar Günü'nü kutlayarak onların haklarını her zaman savunduğunu dile getirdi.

Fon mağdurları ve çiftçilerin meselelerini gündemde tutacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Fonculardan alacaksınız. Götürüp hakkını teslim edeceksiniz" ifadesiyle çözüm yolunun fon sahiplerinden alacakların tahsili olduğunu ve hazineden kaynak kullanılmasına sıcak bakmadıklarını bir kez daha vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (Fon meselesi) &quot;455 bin bin 758 mağdurun hakkını teslim ederken...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (Fon meselesi) "455 bin bin 758 mağdurun hakkını teslim ederken hazineden bir kuruş alırsanız, dünyayı size dar ederiz"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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