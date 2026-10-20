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Samsun'da öğretmenlere oyun köprüsü: geleneksel çocuk oyunları sınıflara taşınıyor

Samsun'da düzenlenen seminerde öğretmenlere, oyun temelli yaklaşımlarla geleneksel çocuk oyunlarının kültürel miras olarak okullarda yaşatılması ve öğrenmeye katma değer sağlaması hedefi aktarıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Samsun'da öğretmenlere oyun köprüsü: geleneksel çocuk oyunları sınıflara taşınıyor

Samsun'da geleneksel oyunlar eğitim gündemine alındı

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Öğretmen Semineri, geleneksel oyunların kültürel miras içindeki rolünü ve eğitim süreçlerine katkılarını masaya yatırdı. Programa katılan öğretmenlere, çocukların kültürel değerlerle erken yaşta buluşturulmasının önemi vurgulandı ve uygulamaya dönük yöntemler paylaşıldı.

Seminerin amaçları ve vurguları:

Etkinlikte, geleneksel oyunların okullarda kullanılmasının hem kültürel aktarımı kolaylaştırdığı hem de öğrenme süreçlerini desteklediği ifade edildi. Katılımcılara, oyunların sosyal beceri, motor gelişim ve takım çalışması gibi kazanımları nasıl pekiştirdiğine dair örnekler sunuldu. Seminerin temel hedefi, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlayarak bu oyunları eğitim programlarına entegre edebilmelerini sağlamaktı.

Uygulamaya yönelik öneriler:

Programda, sınıf içi etkinlik planlarına uygun basit uyarlamalar, güvenlik ve malzeme kullanımı ile öğrenci yaş gruplarına göre oyun seçimi üzerinde duruldu. Katılımcılara, oyun yoluyla öğrenme yaklaşımını ders içeriklerine nasıl ekleyebileceklerine dair uygulamalı tavsiyeler verildi. Seminer, geleneksel çocuk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılması ve eğitim ortamlarında sürdürülebilir hale getirilmesi amacını taşıdı.

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ YAŞATILMASI, GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI VE EĞİTİM ORTAMLARINDA...

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARININ YAŞATILMASI, GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI VE EĞİTİM ORTAMLARINDA DAHA ETKİN KULLANILMASI AMACIYLA SAMSUN’DA “GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI ÖĞRETMEN SEMİNERİ” DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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