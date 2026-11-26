Balıkesir'den Avrupa'ya uzanan başarı: Arya Salman

Balıkesir'de öğretmen anne ve babanın tek çocuğu olan 9 yaşındaki Arya Salman, 6 yaşında başladığı piyano çalışmalarında uluslararası bir başarıya imza attı. Macaristan'da düzenlenen ve 24 ülkeden, 110 piyanistin katıldığı yarışmada birincilik elde ederek ülkemizi temsil etti.

yarışma ve çaldığı eserler:

Yarışmada Arya Salman, Johann Sebastian Bach'ın "Little" Prelude No. 3 in D Minor, BWV 935 ve Viktor Kosenko'nun 24 Pieces for Children, Op. 25 içinden "Toccatina" adlı eserlerini seslendirdi. Performansı sanat otoritelerinin ve basının dikkatini çekti; Türkiye'nin klasik müzik alanında yayın yapan dergisi Andante genç piyanisti övgüyle tanıttı.

eğitim süreci ve hedefleri:

Arya'nın babası Hakan Salman, kızının müzik serüvenini anlattı: "6 yaşında piyano eğitimi almaya başladı Arya, 2 yıl burada eğitim aldıktan sonra eğitimine Bursa'da devam etti. Daha önce de İstanbul'da, İzmir'de, Bilecik'te düzenlenen uluslararası yarışmalara katıldı. En son Macaristan'da boy gösterdi. Kızım, bizi ve ülkemizi gururlandırarak birincilik ödülü almaya hak kazandı."

Çalışmalarını Balıkesir'de sürdüren aile, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Avlu Kültür Merkezi'nin sunduğu salon ve desteğe de teşekkür etti. Hakan Salman, salonu kullandıran yetkililere minnettarlığını dile getirdi.

gelecek planları ve hayaller:

Arya Salman, uluslararası sahnelerde var olmayı hedefliyor: "Müzik benim hayatımın bir parçası. Piyanoya ilgim 6 yaşında başladı. Piyano eserlerini dinlemek ve çalmak bana güzel duygular hissettiriyor. Özellikle son zamanlarda dinlemekten hoşlandığım Sergey Rahmaninov'un Piano Concerto No. 2 in C minor, Op. 18 eseri var. Bu eseri onunla orkestra ile çalmak istiyorum, bu benim hayalim."

Genç piyanist, 2027'de İtalya'da düzenlenecek yarışma başta olmak üzere birçok uluslararası organizasyona katılmayı planladığını açıkladı. Macaristan'da Türkiye'yi temsil eden tek Türk katılımcı olması Arya için ayrıca gurur kaynağı oldu.

Bir yandan eğitimine ve turne hedeflerine odaklanan Arya Salman, hem ailesinin hem de yerel kurumların sağladığı imkânlarla ilerlemeyi sürdürüyor; başarı öyküsü, erken yaşta başlayan disiplinli çalışma ve yerel destek kombinasyonunun somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

9 yaşında Türkiye temsil etti ve birinci oldu