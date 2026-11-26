Bursa Büyükşehir’in iki projesi ulusal platformda ödüllendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11. Altın Karınca Ödülleri'nde afet yönetimi ile kültür ve sanat alanlarında geliştirdiği iki projesiyle ödül aldı. Törende belediyenin çalışmalarının kent için hem güvenlik hem de kültürel canlılık sağlama hedefi öne çıktı.

Tören ve katılım bilgileri:

11. Altın Karınca Ödülleri, 25 Kasım tarihinde İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. Bursa temsilcileri arasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cüneyt Taşkesen ve itfaiye heyeti yer aldı; ödülleri MBB Başkanı Ahmet Akın ile MBB üyesi Oktay Yılmaz takdim etti.

Afet yönetiminde teknoloji ve kapasite artışı:

Afet ve Risk Yönetimi kategorisinde ödül alan "Bursa İtfaiyesi: Modern Altyapı ve Dijital Güvenlik Dönüşümü" projesi, artan nüfus, yoğun sanayi aktiviteleri ve kentleşmeden kaynaklanan risklerle mücadele kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında 26 milyon avro dış finansman sağlandı ve itfaiye envanterine 18 stratejik araç ile 12 hizmet aracı eklendi. Ayrıca 30 yeni nesil itfaiye aracının tedarik süreci başlatıldı.

Projenin yenilikçi unsurlarından biri, engelli bireylerin tahliyesini güvenli hale getirecek özel donanımlı merdivenli itfaiye araçlarıdır; bu uygulama Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. İlerleyen aşamalarda araçlardan elde edilecek verilerin Bursa’nın Dijital İkiz altyapısıyla bütünleştirilmesi ve müdahale güzergâhlarının akıllı karar destek sistemleriyle optimize edilmesi planlanıyor.

Kültürel mirasın korunması ve çağdaş sanatın desteklenmesi:

Kültür ve Sanat kategorisinde ödül alan proje, "Mehmet Akif Ersoy Kültürevi’nin Yeniden İşlevlendirilmesi ve Bursa Sanat Çalıştayı 2025" başlığını taşıyor. Tarihi sivil mimarlık örneği Mehmet Akif Ersoy Kültürevi, restorasyon ve yeniden işlevlendirme sürecinin ardından kentin sanat yaşamına kazandırıldı.

Atıl durumdaki yapının dönüşümü ile Bursa’da ilk kez düzenlenen Bursa Sanat Çalıştayı 2025, 12 sanatçının katılımıyla gerçekleştirildi; sanatçılar 15 gün boyunca Kültürevi’nde üretim yaptı. Çalıştay süresince düzenlenen atölye ve söyleşilerle çocuklar ve yetişkinler doğrudan sanatla buluşturuldu, ortaya çıkan eserler ise üç ay boyunca sergilendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, iki farklı kategoride aldığı Altın Karınca Ödülleri ile kentte afetlere karşı dayanıklılık ve kültürel canlılık hedeflerini ödülle tescilledi; projeler hem altyapı hem de toplumla etkileşim boyutlarında örnek uygulamalar olarak öne çıktı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ (MBB) TARAFINDAN BU YIL 11’İNCİSİ DÜZENLENEN ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ’NDE AFET YÖNETİMİ İLE KÜLTÜR VE SANAT ALANLARINDA HAYATA GEÇİRDİĞİ İKİ PROJESİYLE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ. BURSA İTFAİYESİ’NİN MODERN ALTYAPI VE DİJİTAL GÜVENLİK DÖNÜŞÜMÜNÜ HEDEFLEYEN PROJESİ İLE MEHMET AKİF ERSOY KÜLTÜREVİ’NİN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLEREK BURSA SANAT ÇALIŞTAYI 2025’E EV SAHİPLİĞİ YAPMASI, KENTİN ÖRNEK BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARI ARASINDA YER ALDI.