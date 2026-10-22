Balkondan düşen 15 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor

Olayın ayrıntıları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çocuğun balkondan düşmesi sonucu ağır yaralanması, gece saatlerinde mahallede paniğe yol açtı. Olay, Turgutalp Mahallesi İsmail Hakkı Timur Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, gece 12.00 sıralarında balkona çıkarak sokağa bakan 15 yaşındaki T.D., dengesini kaybederek yaklaşık 7 metreden kaldırıma düştü. Düşüş sonrası çevredekiler durumu fark ederek yardım çağırdı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk tedavinin ardından hasta, daha ileri tetkik ve tedavi için ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yetkililer, yaralının durumunun ciddiyetini koruduğunu bildirdi.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak bölge polis ekipleri inceleme başlattı. Polis, düşüşün nedenini ve olayın tüm yönlerini aydınlatmak için çalışma yürütüyor.

İNEGÖL DEVLET HASTANESİNDE İLK TEDAVİNİN ARDINDAN AMBULANSLA BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE SEVK EDİLEN ÇOCUĞUN DURUMUNUN CİDDİYETİNİ KORUDUĞU ÖĞRENİLDİ.