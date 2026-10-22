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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı zanlı Büyükçekmece'de yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve cinsel istismar ile kimlik bilgisi suçlarından 6 yıl cezası bulunan Ö.G., Büyükçekmece'de yakalandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı zanlı Büyükçekmece'de yakalandı

Operasyonla yakalanma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve çeşitli suçlardan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.G.'nin izini tespit etti.

operasyon ve yakalama:

Ekipler, yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda zanlının adres bilgilerini belirleyerek Büyükçekmece bölgesinde operasyon düzenledi. Operasyonda Ö.G. gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

Soruşturmada, şüphelinin hakkında kesinleşmiş cezanın yanı sıra dosyada kayıtlı suç vasıfları arasında cinsel istismar ve başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma suçlarının bulunduğu bildirildi.

hukuki süreç ve sonrası:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.G., savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi. Yakalanma, emniyetin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının sonucu olarak kayda geçti.

Olay, uluslararası düzeyde aranan bir kişinin yurt içinde tespit edilip adli makamlara teslim edilmesi açısından önem taşıyor. Sürecin bundan sonraki aşamaları adli mercilerin değerlendirmesine göre şekillenecek.

Kırmızı bültenle aranan şahıs Büyükçekmece’de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan şahıs Büyükçekmece’de yakalandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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