Ekonomik güvenlik yeni dengeleri belirliyor: İzmir panelinde Türkiye'nin öncelikleri

Panelin çerçevesi ve katılımcılar:

Global İlişkiler Forumu (GİF) ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) işbirliğiyle düzenlenen "Değişen Dünyada Ekonomik Güvenlik ve Türkiye" başlıklı panel, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde yapıldı. Açılış konuşmasını Büyükelçi (E) Timur Söylemez gerçekleştirdi; moderatörlüğü gazeteci Barçın Yinanç yaptı. Panelde Büyükelçi (E) Selim Yenel, Doç. Dr. Çiğdem Nas, Can Selçuki ve Kaan Özhelvacı konuşmacı olarak yer aldı.

Jeopolitik rekabet ve ekonomik güvenliğin dönüşümü:

Panelde küresel güç dengelerindeki değişimin ticaret, yatırım, teknoloji ve tedarik zincirleri üzerinde somut etkileri olduğu vurgulandı. Katılımcılar, ülkelerin enerji ve kritik girdilere erişimini güvence altına alma çabalarının; stratejik sektörlerdeki bağımlılıkların yönetilmesinin ve üretim kapasitelerinin korunmasının ekonomik güvenliğin merkezine yerleştiğini belirtti. Ayrıca ekonomik güvenliğin yalnızca dış şoklara karşı dayanıklılık değil, aynı zamanda karar alma serbestliği ve koşullara uyum sağlayabilme kapasitesi olduğunu ifade ettiler.

Türkiye'nin öncelikleri ve politika dengesi:

Türkiye özelinde panelde öne çıkan değerlendirme, uluslararası ekonomik bütünleşmeyi sürdürürken stratejik hareket alanının korunması gerektiği idi. Katılımcılar, ülkenin üretim ve yatırım kapasitesini güçlendirerek küresel belirsizliklere karşı dayanıklılığı artırmasının önemine dikkat çekti. Bu çerçevede, dış politika, ekonomi politikası ve sanayi stratejisinde eşgüdüm sağlanmasının gerekliliği sıkça vurgulandı.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni riskler:

Panelin önemli tartışma alanlarından biri, Avrupa Birliği'nin ekonomik güvenlik yaklaşımındaki değişim ve son dönemdeki korumacı eğilimlerin Türkiye-AB ilişkilerine olası etkileriydi. AB'nin stratejik sektörleri, sanayi kapasitesini ve tedarik zincirlerini korumaya yönelik politikalarının Türkiye'nin Avrupa üretim ve değer zincirlerindeki konumu adına yeni riskler doğurduğu belirtildi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) gibi araçların Türkiye için taşıdığı sonuçlar tartışıldı.

Bölgesel araştırma ve iş dünyası perspektifi:

Can Selçuki, EGİAD işbirliğiyle hazırlanan bölgesel ekonomik güvenlik çalışmasını sundu. Araştırma, iş dünyası ve yatırımcı görüşlerine dayalı olarak yatırım ortamı, finansmana erişim ve şirketlerin karşılaştığı riskleri analiz etti. Firmaların kritik girdilerdeki bağımlılıkları yönetmesi, tedarik kaynaklarını çeşitlendirmesi ve uyum kapasitesini artırması gerekliliği öne çıktı.

Kaan Özhelvacı ise İzmir ve Ege Bölgesi iş dünyasının bakışını aktardı. Konuda; dijital ve yeşil dönüşümün rekabet gücündeki rolü, değişen tedarik zincirleriyle müşteri beklentilerinin yükselmesi ve bölgesel altyapı unsurlarının (limanlar, ulaşım bağlantıları, su kaynakları) ekonomik dayanıklılık açısından önemi üzerinde duruldu.

Sonuçlar ve atılması gereken adımlar:

Panel tartışmaları ekonomik güvenliğin sadece devlet politikası değil, aynı zamanda özel sektörün risk hazırlık kapasitesi ve kamu-özel işbirliklerini gerektiren bir alan olduğunu ortaya koydu. Katılımcılar, kritik bağımlılıkların belirlenmesi, ekonomik ortaklıkların çeşitlendirilmesi ve iş dünyasının deneyiminin politika yapım süreçlerine yansıtılmasının öncelik olması gerektiğini vurguladı. Toplantı, küresel ekonomik dönüşümün Türkiye'ye ve özellikle İzmir ile Ege Bölgesi'ne yansımalarını stratejik bir çerçeveyle somut ihtiyaçlara bağlama çabası olarak değerlendirildi.

GİF ve EGİAD'ın ortak paneli, diplomasi, araştırma ve iş dünyasının katkılarıyla ekonomik güvenliğin hem stratejik hem de uygulamaya dönük boyutlarını tartışmaya açtı; izlenen yolun merkezinde üretim, yatırım ve ticaret politikalarının uyumu yer alıyor.

PANELDE; TÜRKİYE’NİN ESKİ AVRUPA BİRLİĞİ DAİMİ TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ (E) SELİM YENEL, İKTİSADİ KALKINMA VAKFI (İKV) GENEL SEKRETERİ DOÇ. DR. ÇİĞDEM NAS, İSTANBUL EKONOMİ ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRÜ CAN SELÇUKİ VE EGİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI KAAN ÖZHELVACI KONUŞMACI OLARAK YER ALDI.