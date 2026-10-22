İzmir'de emekli astsubay kardeşlerin tartışması ölümle sonuçlandı

Olayın gelişimi

İzmir'in Çiğli ilçesinde bugün sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, emekli astsubay kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde yaşanan arbede sırasında Bilgetekin G. (65) adlı kardeş, yanında bulundurduğu tabancayı ateşledi.

Olay yeri ve zaman:

Olay, sabah saatlerinde Çiğli Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleşti. Kurşun isabet eden Ali Aytekin G. (62), aldığı yaralar sonucu yere yığıldı ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yakalama ve suç aleti:

Olayın ardından güvenlik güçleri kısa sürede bölgeye intikal etti. Polis ekipleri, Bilgetekin G.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

İddialar ve soruşturma:

Soruşturma kapsamında, ölen Ali Aytekin G. hakkında psikolojik sorunları olduğu, sürekli alkol aldığı ve sosyal medya üzerinden ağabeyi Bilgetekin G.'ye hakaret ettiği yönünde iddialar bulunduğu kaydedildi. Bu bilgiler, ilgili birimlerce iddia olarak değerlendiriliyor.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor; Cumhuriyet savcılığı ve emniyet birimleri olayın tüm yönleriyle araştırılmasını sürdürüyor.

ÇİĞLİ İLÇESİNDE EMEKLİ ASTSUBAY OLDUKLARI ÖĞRENİLEN İKİ KARDEŞ ARASINDA ÇIKAN KAVGADA, AĞABEYİN SİLAHINI ATEŞLEMESİ SONUCU ALİ AYTEKİN G. (62) HAYATINI KAYBETTİ.