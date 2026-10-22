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Muratpaşa'da pembe yürüyüş: erken tanı ve dayanışma çağrısı

Muratpaşa Belediyesi ve özel hastane iş birliğiyle düzenlenen yürüyüşte pembe tişörtler, pankartlar ve uzman bilgilendirmesiyle erken tanının önemi vurgulandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muratpaşa'da pembe yürüyüş: erken tanı ve dayanışma çağrısı

Muratpaşa'da düzenlenen yürüyüşle meme kanserine dikkat çekildi

Muratpaşa Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bir özel hastaneyle iş birliği yaparak farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlikte katılımcılar, hastalığa dikkat çeken görseller ve sloganlarla sokaklarda buluştu.

yürüyüşte görülenler:

Katılımcılar, meme kanserinde farkındalığın simgesi olan pembe tişörtler, pembe balonlar ve hastalığa dikkat çeken pembe pankartlar eşliğinde yürüdü. Yürüme, erken tanının önemine işaret eden sloganlarla ve dayanışma vurgusuyla ilerledi. Etkinlik, toplumda farkındalığı artırmak ve düzenli kontrollerin gerekliliğini hatırlatmak amacıyla planlandı.

uzmanların uyarıları ve önerileri:

Yürüyüşün ardından özel hastanede görev yapan uzman doktorlar katılımcılara meme kanserinden korunma ve erken tanı konusunda bilgilendirme yaptı. Doktorlar; fiziksel aktivitenin artırılması, alkol ve sigaradan uzak durulması gibi yaşam tarzı değişikliklerinin önemine dikkat çekti. Uzmanlar ayrıca erken tanının tedavi başarısındaki rolünü vurgulayarak, 40-69 yaş arasındaki kadınların KETEM'lerde iki yılda bir mamografi taraması yaptırabildiğini hatırlattı. Meme kanseri tedavisindeki gelişmeler sayesinde cerrahi yöntemlerin de ilerlediği, meme kaybını azaltmayı hedefleyen uygulamaların yaygınlaştığı belirtildi.

başkan vekilinin mesajı:

Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Canan Keleş de yürüyüşe katılarak bir konuşma yaptı. Keleş, etkinliği erken teşhisin hayat kurtardığını hatırlatmak ve dayanışmayı büyütmek amacıyla düzenlediklerini söyleyerek, her adımın bir kadının hayatına ve bir ailenin geleceğine dokunabileceğini vurguladı. Keleş konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: 'Erken teşhis hayat kurtarır. Hiçbir kadın bu mücadelede yalnız değildir. Gelin, birbirimize güç verelim, kontrollerimizi aksatmayalım. Her eve bu duyarlılığı taşımaya çalışalım.'

Etkinlik, toplumda meme kanseri farkındalığını artırmayı, düzenli tarama ve koruyucu davranışları teşvik etmeyi amaçlayan bir dayanışma örneği olarak sonlandırıldı.

MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖZEL BİR HASTANE İŞ BİRLİĞİYLE MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA...

MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖZEL BİR HASTANE İŞ BİRLİĞİYLE MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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