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Çanakkale'de çatı katında çıkan yangın itfaiyeyi seferber etti

Çanakkale Kemalpaşa Mahallesi Tekke Sokak'ta saat 11.00'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 12:41

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 12:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çanakkale'de çatı katında çıkan yangın itfaiyeyi seferber etti

olayın meydana gelişi:

Çanakkale'nin Kemalpaşa Mahallesi Tekke Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Binanın 3 katlı olduğu belirtildi. Çatıdan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olay yerinde halen çatı üzerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

güvenlik ve can kaybı:

İlk tespitlere göre olayda ölü ya da yaralı bulunmuyor. Söndürme çalışmaları sırasında çevredeki vatandaşların tedirgin bekleyişi kameralara yansıdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

yangının çıkış nedeni:

Çatının alev almasına neden olan etken henüz belirlenemedi; olay yerindeki incelemeler ve çalışmalara göre resmi takibat yapılacak. İtfaiye ekiplerinin soğutma ve kontrol işlemleri sürüyor.

ÇANAKKALE’DE, BİR BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

ÇANAKKALE’DE, BİR BİNANIN ÇATI KATINDA YANGIN ÇIKTI. YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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