Üniversite kampüsünde dijital risklere karşı bilinçlendirme seferberliği

sinop emniyeti kampüste öğrencilerle buluştu:

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite yerleşkesinde düzenlenen "Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri" kapsamında öğrencilerle bir araya gelerek günlük yaşam ve dijital ortamlarda karşılaşılabilecek risklere dikkat çekti. Etkinlikte amaç, gençlerin karşılaştıkları tehlikeleri tanımalarını sağlamak ve pratik davranış alışkanlıkları kazandırmaktı.

öne çıkan konular:

Bilgilendirme çalışmasında başlıklar arasında dolandırıcılık, siber suçlar, güvenli sosyal medya kullanımı ve KADES uygulamasının tanıtımı yer aldı. Katılımcılara iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları ve kişisel verilerini korumalarının önemi vurgulandı. Ayrıca sosyal medya paylaşımlarında alınabilecek tedbirler ve çevrimiçi ortamlarda güvenli davranışın temel ilkeleri üzerinde duruldu.

Etkinlikte, başarılı iletişim ile tehlikelerin erken fark edilmesinin, bireysel ve toplumsal güvenlik açısından etkisi anlatıldı. Öğrencilerin soru ve talepleri cevaplanarak şüpheli durumlarda başvurulacak yollar hakkında bilgi verildi.

hedef: farkındalık ve pratik korunma:

Emniyet yetkilileri, gençlerin sapasağlam günlük rutinlerini sürdürmelerini sağlamak için bilgilendirmenin sürdürüleceğini bildirdi. Etkinlik, öğrencilerin hem fiziksel hem dijital ortamda karşılaştıkları risklere karşı bilinçlenmesini, gerektiğinde KADES gibi araçları kullanarak güvenlik güçleriyle hızlı iletişim kurabilmelerini hedefliyor.

Sonuç olarak, kampüs içi bilgilendirme faaliyetleri gençlerin kişisel verilerini ve güvenliğini korumaya yönelik pratik farkındalık kazanmalarına katkı sağladı.

SİNOP İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SİNOP ÜNİVERSİTESİ’NDE DÜZENLENEN "ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI TANITIM GÜNLERİ" KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERİ DOLANDIRICILIK, SİBER SUÇLAR, GÜVENLİ SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE KADES UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ.