Balkondan düşen taşlar kadının hayatını saniyelerle kurtardı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde bir apartmana ait balkondan kopan taş parçaları yola savruldu.
Olay anı ve yürüyen kadının şansı:
Sokaktan yürüyen bir kadın, düşen taşların birkaç saniye öncesinde bölgeden geçti ve parçaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Görüntü kaydı ve olayın belgelenmesi:
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; kayıtlar, balkondan kopan taşların yola düştüğü anı net şekilde belgeledi.
YOLDA YÜRÜYEN KADIN SANİYELERLE ÖLÜMDEN KURTULDU. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
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