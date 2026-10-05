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Balkondan düşen taşlar kadının hayatını saniyelerle kurtardı

Diyarbakır Yenişehir'de bir apartmanın balkonundan kopan taşlar yola düştü; yoldan geçen kadın parçaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Balkondan düşen taşlar kadının hayatını saniyelerle kurtardı

Balkondan düşen taşlar kadının hayatını saniyelerle kurtardı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde bir apartmana ait balkondan kopan taş parçaları yola savruldu.

Olay anı ve yürüyen kadının şansı:

Sokaktan yürüyen bir kadın, düşen taşların birkaç saniye öncesinde bölgeden geçti ve parçaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Görüntü kaydı ve olayın belgelenmesi:

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; kayıtlar, balkondan kopan taşların yola düştüğü anı net şekilde belgeledi.

YOLDA YÜRÜYEN KADIN SANİYELERLE ÖLÜMDEN KURTULDU. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

YOLDA YÜRÜYEN KADIN SANİYELERLE ÖLÜMDEN KURTULDU. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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