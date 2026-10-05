Balkondan düşen taşlar kadının hayatını saniyelerle kurtardı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde bir apartmana ait balkondan kopan taş parçaları yola savruldu.

Olay anı ve yürüyen kadının şansı:

Sokaktan yürüyen bir kadın, düşen taşların birkaç saniye öncesinde bölgeden geçti ve parçaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Görüntü kaydı ve olayın belgelenmesi:

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; kayıtlar, balkondan kopan taşların yola düştüğü anı net şekilde belgeledi.

YOLDA YÜRÜYEN KADIN SANİYELERLE ÖLÜMDEN KURTULDU. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.