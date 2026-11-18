Kazanın meydana geldiği yer ve zaman:

Balıkesir'in Balya ilçesinde, Edremit-Balıkesir karayolunun Balya kavşağı Güngörmez mevkiinde saat 23.15 dolayında traktör ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Çarpışma ve araç bilgileri:

Kazada, 10 AAR plakalı otomobili G.M. idare ederken, traktörü S.K. yönetiyordu; traktörün plakası 39 AE olarak kayda geçti. Çarpışma sonucunda otomobil hurdaya döndü ve araçta ağır hasar oluştu.

Can kaybı, yaralanma ve adli süreç:

Otomobilde kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü G.M. yaralandı. Yaralı sürücü ambulansta hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi savcı tarafından yapılan adli kontrollerin ardından morga gönderildi.

Kaza ile ilgili olarak emniyet ve savcılık birimlerince soruşturma başlatıldı; olayın nedenleri ve detayları yetkililerce araştırılıyor.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇLAR