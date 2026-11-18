Operasyonun özeti:

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Soma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. 10 Kasım tarihinde Manisa'nın Soma ilçesi ile İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun ayrıntıları:

Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 4 şarjör, 7 cep telefonu, 1 ajanda ve çok sayıda senet ele geçirildi. Şüpheliler hakkında TCK 241 kapsamında tefecilik suçlamasıyla işlem yapıldı ve adliyeye sevk edildiler.

Hukuki süreç ve emniyet açıklaması:

Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklandı, kalan 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİ İLE İZMİR’İN BERGAMA VE DİKİLİ İLÇELERİNDE TEFECİLİK YAPTIKLARI BELİRLENEN 10 ŞÜPHELİYE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 5 KİŞİ TUTUKLANDI. ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA SİLAH, CEP TELEFONU VE ÇOK SAYIDA SENET ELE GEÇİRİLDİ.