Kaza detayı:

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, ara sokaktan ana caddeye kontrolsüz çıkan otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olan bir aracın çarpışması sonucu zincirleme çarpışma yaşandı.

Sürücünün tali yolu ana cadde gibi kullanmasıyla başlayan olayda, 34 NSR plakalı otomobil ara sokaktan çıkarken karşı yönden gelen 16 AUC plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç daha ileride seyir halinde bulunan 16 T plakalı taksiye çarptı.

Çarpışmanın şiddeti sonucu araçlardan biri hurdaya döndü ve olay yerinde hasar ciddi boyuta ulaştı. Kazada toplam 3 araç karıştı.

Müdahale ve yaralının durumu:

Kazada yaralanan Yıldırım G., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ile ilgili kurumdan yapılan diğer bir açıklama haberde yer almamaktadır.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri ve sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi ve güvenlik önlemlerini aldıktan sonra trafiği güvenli bir şekilde kontrol altına aldı.

Görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; kayıtlar, çarpışmanın oluş biçimini ve araçların savruluşunu net şekilde gösteriyor.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve kazanın nedeni ile olası ihlaller üzerinde inceleme yapıldığı bildirildi. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından daha detaylı bilgilendirme yapılacağını belirtti.

TALİ YOLU ANA CADDE GİBİ KULLANDI, KAZA BÖYLE GELDİ: 3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ