Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde deprem tahliye tatbikatı

Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasında, deprem hazırlığı kapsamında tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Uygulama, olası bir deprem anında uygulanacak tahliye sürecinin denetlenmesi amacıyla Afet Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlendi.

Tatbikatın zamanlaması ve uygulaması:

Sirenin saat 09.10'da çalmasıyla birlikte binada bulunan tüm personel, belirlenen tahliye güzergâhlarını kullanarak kısa sürede binayı boşalttı. Çalışanların yönlendirilmesi ve tahliye akışı tatbikat boyunca takip edildi.

Engelli personelin tahliyesi ve sonuç değerlendirmesi:

Engelli personelin tahliyesinde çalışma arkadaşları eşlik ederek destek sağladı; bu uygulama tatbikatın öne çıkan unsurlarından biri oldu. Yapılan uygulamanın başarıyla tamamlandığı ve tahliye prosedürlerinin test edildiği kaydedildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE DEPREM TATBİKATI: SİRENLER ÇALDI PERSONEL BİNAYI BOŞALTTI