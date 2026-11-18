Manavgat'ta Sarılar Mahallesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza, ilçenin Sarılar Mahallesi'nde gerçekleşti ve olay yerinde sağlık ekipleri ile ekipler sevk edildi.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, 07 BUJ 571 plakalı motosikleti kullanan Metehan A. ile karşı yönden gelen 07 CLV 565 plakalı hafif ticari aracı kullanan Bahattin A. çarpıştı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı ve ardından yaralı, ambulansla hastaneye nakledildi.

Sürücünün durumu:

Kaza sonucu yaralanan Metehan A., Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.