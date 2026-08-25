Banaz'da kurtuluş coşkusu, yatırım çağrısıyla kutlanacak

kutlama programı:

Banaz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü için hazırlıklar yoğun şekilde sürüyor. 31 Ağustos akşamı düzenlenecek etkinlikler Atatürk Kültür Parkında saat 20.30da başlayacak.

Banaz Kaymakamı Musa Kazım Çelik ile Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, etkinlikler kapsamında Vali Serdar Kartal'ı ziyaret ederek resmi daveti iletti. Ziyarette programın ayrıntıları ve katılımcı beklentileri görüşüldü.

etkinlik programı:

Programda mehteran gösterisi ve havai fişek gösterilerinin yanı sıra sahne alacak sanatçılar arasında Kaan Canbağ ile Türk halk müziği sanatçısı Zara bulunuyor. Organizasyon, ilçede geniş bir izleyici kitlesine hitap edecek şekilde planlandı.

banaz organize sanayi bölgesi ve yatırım gündemi:

Ziyarette ayrıca Banaz Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmalar ele alındı. Vali Serdar Kartal, bölgenin altyapı süreci, devam eden çalışmalar ve iletilen yatırım talepleri hakkında Kaymakam Çelik ile Belediye Başkanı Arpacı'dan bilgi aldı.

Yetkililer, ulaşım ve lojistik imkanlarıyla yatırımcılara avantaj sunan Banaz OSB'nin yeni yatırımlar, üretim ve istihdam açısından güçlenecek bir merkez haline getirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Üretim ve istihdam yoluyla ülke ekonomisine katkı sağlamak isteyen yatırımcılar bölgeye davet edildi.

BANAZ KAYMAKAMI, BANAZ BELEDİYE BAŞKANI VE İL ÖZEL GENEL SEKRETERİNİN VALİ KARTAL’I ZİYARETİ