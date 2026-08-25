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Yılanlı'dan DTB için dijital dönüşüm ve tarım odaklı vizyon

Musa Yılanlı DTB başkan adayı oldu; akredite laboratuvar, dijital satış platformu, modern hayvan pazarı ve Gıda Sanayi Sitesi projelerini açıkladı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yılanlı'dan DTB için dijital dönüşüm ve tarım odaklı vizyon

Musa Yılanlı başkan adaylığını ve yol haritasını açıkladı

Denizli Ticaret Borsası (DTB) Meclis Üyesi ve iş insanı Musa Yılanlı, düzenlediği basın toplantısında DTB başkan adayı olduğunu duyurdu. İki dönem DTB Meclis Üyeliği ve TOBB Denizli Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevleriyle tanınan Yılanlı, kentin tarım ve ticaret dinamiklerini dikkate alan kapsamlı bir program sundu.

Yılanlı, borsayı üreticinin, tüccarın ve sanayicinin ortak evi olarak tanımlayarak kurumun hem yerel hem ulusal ölçekte daha görünür ve aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Genç ve yenilikçi bir kadroyla yola çıktıklarını belirten Yılanlı, kurumun işleyişini daha kapsayıcı hale getirme hedefini öne çıkardı.

seçim yapısı ve sahada çalışma:

Bu yıl ilk kez 8 meslek komitesi ile seçime gidileceğini hatırlatan Yılanlı, sahada üyelerle yüz yüze temas kurarak sektörlerin beklentilerine uygun projeler hazırladıklarını söyledi. Borsanın sadece periyodik toplanan bir kurul olmaktan çıkıp, sürekli iletişim ve çözüm üreten bir yapıya dönüşmesini amaçladıklarını belirtti.

tarım, hayvancılık ve tohum politikaları:

Tarım ve hayvancılık alanında öncelikleri sıralayan Yılanlı, şehrin en büyük ihtiyaçlarından biri olarak tanımladığı akredite laboratuvarın Denizli'ye kazandırılacağını açıkladı. Kasaplar ve celepler komitesinin taleplerine değinerek hayvan pazarını kurban pazarı statüsünden çıkarıp bölgenin en modern pazarı haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hububat ve bakliyat sektöründe kapatılan zahire pazarının eksikliğine yönelik çözümler geliştireceklerini belirten Yılanlı, Serinhisar leblebisi üretiminin kalite ve randımanını artırmak için mühendislik çalışmaları organize edeceklerini ifade etti. Yerel üretimi desteklemek için Borsa 20 tohumuyla üretim sürecini hızlandıracaklarını ve sözleşmeli ekimleri teşvik edeceklerini vurguladı; amaç beyaz leblebilik nohut ithalatının önüne geçmek olarak açıklandı.

dijital dönüşüm ve sanayi odaklı projeler:

Yılanlı, kurum bünyesinde bir Dijital Ürün Satışı Platformu kuracaklarını duyurdu. Bu platformun üreticilerin doğrudan pazara erişimini kolaylaştıracağı, markalaşma ve ihracat süreçlerinde destek sağlayacağı belirtildi. Ayrıca üye destek birimi oluşturarak devlet hibeleri, ürün pazarlama ve ihracat konularında rehberlik verileceği taahhüt edildi.

Kente değer katacak somut yatırımlar arasında Gıda Sanayi Sitesi ve Ticaret Borsası’na yakışır modern bir yönetim binası yer alıyor. Yılanlı, Çal şarabının tanıtımı için ortak çalıştaylar düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Basın toplantısında geçmiş dönem başkanlarına ve yöneticilere teşekkür eden Yılanlı, devralacakları hizmet bayrağını daha yükseğe taşımak için çalışacaklarını belirtti ve üyelerden destek istedi.

DENİZLİ TİCARET BORSASI (DTB) MECLİS ÜYESİ VE İŞ İNSANI MUSA YILANLI, DÜZENLEDİĞİ BASIN...

DENİZLİ TİCARET BORSASI (DTB) MECLİS ÜYESİ VE İŞ İNSANI MUSA YILANLI, DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISIYLA DENİZLİ TİCARET BORSASI BAŞKAN ADAYI OLDUĞUNU AÇIKLADI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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