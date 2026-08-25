Aydınpınar'a 19 yeni bungalovla doğada konaklama kapasitesi artıyor

Aydınpınar'da ikinci etap çalışmaları:

Düzce'nin doğayla iç içe rotalarından Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, belediye yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. Aydınpınar köyü sınırlarında yer alan ve 5 ayrı şelale kümesiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken bölgede, mevcut konaklama talebine yanıt vermek amacıyla proje başlatıldı. Aydınpınar Konaklama Tesisleri ikinci etapla genişletilecek ve daha fazla ziyaretçiye hizmet verilecek.

Yapılan ve planlanan yapılar:

Mevcut tesis, 1 bungalov ev ve 9 dome çadırdan oluşuyor ve yoğun ilgi görüyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve kurmayları saha incelemelerinde bulunurken, proje kapsamında bölgeye toplam 19 yeni bungalov ev inşa edilmesinin planlandığını açıkladı. Başkan Özlü, çalışmalara başlandığını ve şu ana kadar 5 adedinin kaba inşaatının tamamlandığını belirtti.

Beklenen kapasite artışı ve etkileri:

İkinci etap yatırımı tamamlandığında tesisin toplam yatak kapasitesi 107'ye ulaşacak. Proje, Aydınpınar'ın dört mevsim doğayla iç içe konaklama sunma potansiyelini güçlendirecek ve bölge turizminin sürdürülebilir şekilde büyümesine katkı sağlayacak. Özlü, mevcut dome çadırlar ve bungalovlara yönelik yoğun talebe dikkat çekerek, kapasite artışının bölgeye olumlu yansıyacağını vurguladı.

Yerinde yapılan incelemeler ve devam eden inşaat çalışmaları, tesisin kısa vadede daha fazla ziyaretçiyi ağırlamaya hazır hale geleceğine işaret ediyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Aydınpınar Konaklama Tesisleri, Düzce'nin doğa turizmi envanterinde daha güçlü bir alternatif olarak öne çıkacak.

DÜZCE’NİN DOĞAYLA İÇ İÇE TURİZM ROTALARINDAN AYDINPINAR ŞELALESİ TABİAT PARKI, YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜYOR.