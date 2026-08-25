burhaniye'de kandil gecesi camiler doldu, ören camii'nde dualar yükseldi

burhaniye'de mevlit kandili coşkusu

Burhaniye ilçesinde Mevlit Kandili gecesi çeşitli programlarla anıldı, camiler dolup taştı. Yaz mevsimiyle birlikte cemaat yoğunluğunun arttığı Ören Camii'ne de çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede Kur'an-ı Kerim tilaveti, salavatlar ve dualar eşliğinde manevi bir atmosfer oluştu.

imamın vaazı ve Peygamber'in hayatından örnekler:

Yatsı namazı öncesinde vaaz veren imam Kadir Özdemir, Mevlit Kandili'nin anlam ve önemine değindi. Vaazında Peygamber Efendimiz'in hayatından örnekler vererek ahlak, sabır ve kardeşlik vurgusu yaptı. Katılanlar imamın okuduğu dualara amin diyerek salavat-ı şerifeler getirdi.

cemaatin talepleri ve duaların odağı:

Kandil programına gelenler, farklı coğrafyalarda zulüm gören Müslümanlar için ve Türkiye'nin birlik ve beraberliği adına dualar etti. Ören Camii'nde gerçekleştirilen programda Kur'an tilavetleri yapıldı ve cemaat bir arada dua ederek gecenin ruhunu paylaştı.

Camideki yoğun katılım, bölgedeki dini hayatın canlılığını gösterirken, katılımcılar arasında dayanışma ve toplumsal birlik mesajları öne çıktı. İmam Özdemir ve cemaat, kandil vesilesiyle sevgi ve hoşgörü temalarını vurguladı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde salavat ve dualar devam etti; katılımcılar evlerine manevi bir huzur duygusuyla döndü. Mevlit Kandili programları, ilçedeki diğer camilerde de benzer ritüellerle sürdü.

CAMİ CEMAATİ