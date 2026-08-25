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Mevlit kandilinde 19 ilçede lokma dağıtımıyla birlik vurgusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mevlit Kandili'nde 19 ilçede mobil ikram noktalarında sıcak lokma ve kandil simidi dağıtarak dayanışmayı öne çıkardı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:31

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Mevlit kandilinde 19 ilçede lokma dağıtımıyla birlik vurgusu

Antalya genelinde kandil paylaşımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Mevlit Kandili vesilesiyle kent genelindeki 19 ilçede vatandaşlara sıcak lokma ve kandil simidi ikramında bulundu. İkramlar, belirlenen camilerin önlerine kurulan mobil noktalar aracılığıyla gerçekleştirildi.

Pişirildiği anda taze olarak sunulan sıcak lokma ve kandil simidi vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Mobil noktalar, gecenin bereketini paylaşmak isteyen hemşehrilere kolay erişim sağladı.

İkram noktaları ve uygulama:

Mobil ikram noktaları özellikle cami çevrelerine kuruldu; ekipler hijyen ve tazelik kurallarına dikkat ederek ikramları yaptı. Antalya merkez ve ilçelerindeki belirlenen noktalarda dağıtımların planlandığı saatlerde gerçekleştirildi.

Vatandaşların tepkisi ve belediye açıklaması:

İkramlardan faydalanan Antalyalılar yapılan uygulamadan memnuniyetlerini bildirerek Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Funda Alpaslan Talay etkinliğe ilişkin, 'Kandiller paylaşmanın, dayanışmanın ve bir arada olmanın kıymetini yeniden hatırladığımız özel günlerdir. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu güzel gecenin bereketini Antalya’nın dört bir tarafında hemşerilerimizle paylaşmak istedik' dedi.

Belediyenin bu tür uygulamalarının, toplumda manevi dayanışmayı güçlendirmeye ve ortak paylaşım kültürünü canlı tutmaya katkı sağladığına dikkat çekildi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MEVLİT KANDİLİ VESİLESİYLE KENT GENELİNDEKİ 19 İLÇEDE VATANDAŞLARA...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MEVLİT KANDİLİ VESİLESİYLE KENT GENELİNDEKİ 19 İLÇEDE VATANDAŞLARA LOKMA VE KANDİL SİMİDİ İKRAMINDA BULUNDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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