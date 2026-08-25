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İş Bankası Resim Heykel Müzesi kalıcı sergisini tematik odalarla yeniledi

İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin 'Türk Resmini İzlemek' kalıcı sergisi, tematik odalar ve özel seçkilerle 25 Ağustos'ta yeniden açıldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

İş Bankası Resim Heykel Müzesi kalıcı sergisini tematik odalarla yeniledi

İş Bankası Resim Heykel Müzesi kalıcı sergisi güncellendi

2023'te açılarak Beyoğlu'nun kısa sürede öne çıkan sanat duraklarından biri haline gelen Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, koleksiyonunun zenginliğini kalıcı sergiye yeni katmanlarla taşıdı. Bankanın 1940'tan bu yana biriktirdiği koleksiyon, 1.000'den fazla sanatçı ve 2.800'ü aşkın eser barındırıyor; müzenin dördüncü ve beşinci katlarında yer alan "Türk Resmini İzlemek" başlıklı kalıcı sergi 25 Ağustos'ta yenilenmiş düzeniyle ziyaretçilere açıldı.

Sergide öne çıkan odalar ve seçkiler:

Yenileme, sergi kurgusuna eklenen tematik odalarla birlikte müzenin önceki süreli sergilerinden ilham alan özel seçkileri de kalıcı anlatıya dahil ediyor. Sergi, Başlangıcın Temel Taşları odasında Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" ve Mihri Hanım'ın "Otoportre"si ile başlıyor. Anadolu esinlenmelerinin vurgulandığı bölümde ise Fahrünnisa Zeid'in "Mevleviler" adlı yapıtı ziyaretçileri karşılıyor.

İstanbul'un görsel ve sanatsal mirasını çok yönlü ele alan İstanbul'un Resmi odası, natürmort geleneğini bir araya getiren Natürmort salonu ve Bedri Rahmi ile Eren Eyüboğlu'nun üretimlerini yan yana sunan Yan Yana odası serginin diğer çarpıcı bölümleri arasında. Ayrıca Sanatçı Kadınlar ve Kadın Portreleri odaları, Türkiye kadınlarının görsel hikâyelerine ve kadın sanatçıların üretim dünyasına odaklanıyor.

Ziyaret ve yayın bilgileri:

Müze, İstiklal Caddesi No. 144 adresinde yer alıyor ve serginin yenilenmesiyle izleyiciye farklı tematik geçişler ve katmanlı anlatılar sunuyor. Ziyaret saatleri salıdan cumaya 10.00-19.00, cumartesi ve pazar günleri 12.00-19.00 şeklinde düzenlenmiş bulunuyor. Ayrıca müze, Eylül ayı boyunca ücretsiz gezilebilecek.

Müzenin kurucu küratörü Prof. Dr. Gül İrepoğlu tarafından hazırlanan koleksiyon kitabı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın kitabevleri, yayıncının internet sitesi, RHM Dükkan ve seçkin kitapçılarda erişime sunuluyor. Yenilenen kalıcı sergi, Türkiye resminin çeşitli dönem ve temalarını bir arada izlemek isteyenler için hem tarihsel bir bağlam hem de güncel küratöryel okuma imkânı sağlıyor.

2023 YILINDA AÇILAN VE KISA SÜREDE BEYOĞLU’NUN SEÇKİN SANAT DURAKLARINDAN BİRİNE DÖNÜŞEN TÜRKİYE...

2023 YILINDA AÇILAN VE KISA SÜREDE BEYOĞLU’NUN SEÇKİN SANAT DURAKLARINDAN BİRİNE DÖNÜŞEN TÜRKİYE İŞ BANKASI RESİM HEYKEL MÜZESİ, BANKANIN 1940’TAN BU YANA TİTİZLİKLE OLUŞTURDUĞU VE BUGÜN 1.000’DEN FAZLA SANATÇININ 2 BİN 800’Ü AŞKIN ESERİNİ BARINDIRAN SANAT ESERLERİ KOLEKSİYONU’NA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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