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Palu'de hastane personeline uygulamalı yangın müdahale eğitimi

Palu İlçe Devlet Hastanesi'nde düzenlenen yangın güvenliği eğitimiyle personelin müdahale ve söndürme tüpü kullanımı konusundaki farkındalığı artırıldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Palu'de hastane personeline uygulamalı yangın müdahale eğitimi

Eğitimin amacı ve katılımcılar:

Palu İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde düzenlenen eğitimde amaç, olası yangın durumlarına karşı hazırlıklı olmak ve acil hallerde doğru, etkin müdahale sağlamak olarak açıklandı. Eğitime hastane personeli katıldı; hem idari hem sağlık hizmetleri kadrolarından çalışanlar program kapsamında yer aldı.

Uygulamalı eğitimde neler anlatıldı:

Eğitim programında yangın anında önceliklendirilmesi gereken adımlar, tahliye prosedürleri ve güvenlik iletişimi konuları ele alındı. Teorik anlatımların ardından katılımcılara yangın söndürme tüplerinin güvenli ve etkili kullanımıyla ilgili uygulamalı bilgiler verildi ve söndürme teknikleri pratik olarak gösterildi.

Tatbikat ve farkındalık yükseltme:

Gerçekleştirilen tatbikatlarla çalışanların olası bir yangın anında hızlı, bilinçli ve koordineli hareket etmeleri hedeflendi. Eğitim, personelin hem bireysel müdahale becerilerini hem de ekip içi iletişim ve rol dağılımını güçlendirmeye yönelik şekilde tasarlandı. Sonuç olarak, kurum içi güvenlik kültürünün ve farkındalığın artırılması amaçlandı.

ELAZIĞ’DA YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

ELAZIĞ’DA YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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