Kamu kurumlarında trafik farkındalığı: 96 personele eğitim verildi

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri tarafından, trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi amacıyla 96 personele eğitim verildi.

Eğitimin kapsamı:

Karayolları, Orman İşletme Müdürlüğü, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve itfaiye personelinin katıldığı eğitimde güvenli sürüş, emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanımı, hız kuralları, kış şartlarında araç kullanımı ve geçiş üstünlüğü gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Devam eden çalışmalar:

Yetkililer, trafik güvenliğine yönelik eğitim ve denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

GÜMÜŞHANE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK JANDARMA TİMLERİ TARAFINDAN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI VE KAZALARIN ÖNLENMESİ AMACIYLA 96 PERSONELE EĞİTİM VERİLDİ.