Dolar 49,1400 +0,13%
Euro 55,3452 +0,23%
Bist 12.308,84 +0,49%
Altın Gram 6.673,44 +0,52%
EUR/USD 1,1256 +0,10%
Brent Petrol 99,26 -2,98%
--°

Kamu kurumlarında trafik farkındalığı: 96 personele eğitim verildi

Gümüşhane'de 96 personele karayolları, orman, enerji ve itfaiye katılımıyla güvenli sürüş, emniyet kemeri, alkollü araç ve kış sürüşü eğitimi verildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 16:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Kamu kurumlarında trafik farkındalığı: 96 personele eğitim verildi

Kamu kurumlarında trafik farkındalığı: 96 personele eğitim verildi

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri tarafından, trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi amacıyla 96 personele eğitim verildi.

Eğitimin kapsamı:

Karayolları, Orman İşletme Müdürlüğü, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve itfaiye personelinin katıldığı eğitimde güvenli sürüş, emniyet kemeri kullanımı, alkollü araç kullanımı, hız kuralları, kış şartlarında araç kullanımı ve geçiş üstünlüğü gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Devam eden çalışmalar:

Yetkililer, trafik güvenliğine yönelik eğitim ve denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

GÜMÜŞHANE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK JANDARMA TİMLERİ TARAFINDAN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN...

GÜMÜŞHANE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK JANDARMA TİMLERİ TARAFINDAN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI VE KAZALARIN ÖNLENMESİ AMACIYLA 96 PERSONELE EĞİTİM VERİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Harman Mahallesi'nde el emeğinin buluşması: Maharetli Eller pazarı 4 ekim'de
images

Acı Dayı Pide hukuki süreci başlattı: bakanlığın tespitine itiraz
images

Çağlayan'a 100 araçlık açık otopark ve yeşil alan kazandırıldı
images

Aydın esnafının geleceği koltuktan önce gelir

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da OKUSAM projesiyle okuma kültürü güçlendirilecek

Adalet arayışı limanda: Filo Jet faciasının yakınları mahkeme sonrası yürüdü

Kapatıldığı belirtilen ruhsatsız ocakta göçük: madenci hayatını kaybetti

Ulubey yolunda çarpışma: aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı