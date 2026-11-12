Meteorolojinin kesintisiz bekçileri: 12. Bölge ekipleri 7/24 sahada

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü teknik ekipleri sahada

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bünyesindeki teknik personel, bölgedeki meteorolojik verilerin güvenilirliğini sağlamak ve gözlem sistemlerinin sürekliliğini korumak amacıyla sahada görev yapıyor. Ekipler, hava olaylarını anlık izleyerek ölçüm aletlerinin işlerliğini kontrol ediyor ve ortaya çıkabilecek aksaklıklara hızlı müdahale ediyor.

gözlem ve ölçüm faaliyetlerinin önemi:

Kesintisiz ve güvenilir meteorolojik veri, doğru tahmin ve erken uyarı sistemlerinin temelini oluşturuyor. Bölge müdürlüğü ekipleri, sensör kalibrasyonundan veri iletim altyapısının takibine kadar geniş bir yelpazede sorumluluk üstleniyor; bu sayede hem günlük tahmin çalışmalarına hem de acil durum yönetimine destek sağlanıyor.

ekiplerin çalışma koşulları ve sorumlulukları:

Zorlu ve değişken hava şartlarında görev yapan teknik personel, sistemlerin aksamadan çalışması için gece gündüz demeden mesai harcıyor. Ekiplerin sahadaki varlığı, ölçüm istasyonlarının bakımından veri akışının sürekliliğine kadar birçok kritik aşamada belirleyici rol oynuyor. Kurumun paylaşımında, personelin özverili çalışması özellikle vurgulandı.

"Kesintisiz gözlem, güvenilir veri ve etkin meteorolojik hizmet anlayışıyla 7 gün 24 saat görev başındayız"

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, söz konusu anlayış doğrultusunda saha personelinin organizasyonunu ve teknik altyapıyı sürekli güncel tutmaya devam ediyor. Bu uygulama, bölgedeki hava durumunun kesintisiz takibini ve kamu güvenliğine yönelik hizmetlerin aksamadan sürdürülmesini hedefliyor.

METEOROLOJİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK EKİPLERİ, METEOROLOJİK VERİLERİN GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK VE GÖZLEM SİSTEMLERİNİN SÜREKLİLİĞİNİ KORUMAK AMACIYLA 7 GÜN 24 SAAT ESASINA GÖRE SAHADA GÖREV YAPIYOR.