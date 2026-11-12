Başkandan İlayda ve ailesine yerinde destek taahhüdü

Tokat'ta İlayda Çelik için belediye ziyareti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, İhlas Haber Ajansı'nda yer alan haberin ardından kent merkezinde yaşayan 27 yaşındaki İlayda Çelik ve bakımını üstlenen dedesi ile babaannesini ziyaret etti. Ziyarette belediye başkanı, aileye belediye kaynakları ve ekipleri aracılığıyla destek sağlanacağını bildirdi.

Ailenin bakım hikayesi:

İlayda Çelik, sağ tarafındaki felç nedeniyle yürümekte güçlük çekiyor ve bedensel ile zihinsel engelli olarak tanımlanıyor. Babasının şehir dışında çalışması ve annesinin İlayda'yı terk etmesinin ardından, bakım sorumluluğunu 2 yaşından bu yana dedesi Hasan Çelik ile babaannesi Nazike Çelik üstlenmiş. Aile, uzun yıllar süren sabır, bakım ve verilen eğitimler sayesinde İlayda'nın adım adım yürümeye başlamasına katkıda bulundu.

Belediyenin destek taahhüdü:

Ziyarette Başkan Yazıcıoğlu, ailesinin gösterdiği çabayı takdir ederek belediye ekiplerine ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için talimat verdi. Yapılan görüşmede, ekiplerin aileye yönlendirileceği ve yerinde değerlendirme yapılarak gerekli desteğin planlanacağı ifade edildi. Arkadaşlarımız aileye ihtiyaçları konusunda yardımcı olacaklar.

Hasan ve Nazike Çelik, ziyarette belediye başkanına ve ekiplerine teşekkür ederek, sunulacak desteğin aile üzerindeki yükü hafifleteceğini belirtti. Belediye yetkilileriyle yapılacak çalışmanın ardından ihtiyaçların hangi ölçüde karşılanacağı yönünde adımlar atılacak.

TOKAT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU, BEDENSEL VE ZİHİNSEL ENGELLİ 27 YAŞINDAKİ İLAYDA ÇELİK İLE BAKIMINI ÜSTLENEN DEDESİ VE BABAANNESİNİ ZİYARET ETTİ.