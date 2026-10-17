Bandırma’da palamut bereketi tezgâhlarda hayat buldu

Bandırma balık halinde palamut hareketliliği:

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonu açılışıyla birlikte Bandırma Balık Hali'nde sabah saatlerinden itibaren palamut yoğunluğu göze çarpıyor. Hem Karadeniz'den hem de bölge içi avlardan gelen balıklar mezata sunuluyor; özellikle sezonun öne çıkan türü olan palamut, bolluğu ve uygun fiyatıyla tezgâhların hareketlenmesine neden oldu.

Tezgâhlarda görülen boyutlar ve fiyatlar tüketicinin yüzünü güldürüyor. Yaklaşık 900–1000 gram ağırlığındaki iri palamutların tanesi 100 liraden satılırken, yarım kiloya yakın palamutların tanesi 75 liradan alıcı buluyor. Bazı vardiyalarda palamutun daha da ucuzlayarak tanesinin 50 liraya düştüğü anlar da görüldü; üç tanesi 200 lira olarak satışa sunulan teklifler de tezgâhlarda yer aldı.

Balıkçılar sezonu nasıl değerlendiriyor:

Balıkçı Semih Gargı, palamut bolluğunun bu sezon belirgin olduğunu ve vatandaşların palamuda ilgi gösterdiğini belirtti. Gargı, 'Palamutlar bol miktarda var. Hem Karadeniz’den hem de Bandırma’da bol miktarda çıkıyor. Kiloluk iri balığın tanesi 100 liradan satılıyor' sözleriyle durumu özetledi. Gargı ayrıca müşterilerin yoğun talepleri nedeniyle balıkların farklı şekillerde hazırlanıp satışa sunulduğunu söyledi.

Hazırlık safhasına dair esnaf, müşterilerin isteğine göre balıkları fileto, halka veya bütün olarak teslim ettiklerini aktarıyor. Sezonun en yoğun döneminde en taze ürünü sunmak için geceyarısından önce hareket ettiklerini, bazen sabah 03.00'te kalktıklarını ifade ettiler.

Esnaf ve tüketici memnuniyeti:

Bandırma Balık Hali’nde çalışan Sezgin Acar, denizlerin palamut konusunda cömert davrandığını söyleyerek durumu 'palamut bayramı' ifadesiyle nitelendirdi. Acar, bolluğun esnafa ve vatandaşlara olumlu yansıdığını, fiyatların 75 ila 100 lira bandında seyrettiğini ve bir palamutun iki kişiyi rahatlıkla doyurabildiğini vurguladı. 'Fiyatları duyan vatandaşlarımız kasa kasa balık alıyor, dolaplarını dolduruyor' sözleri özellikle talebin yoğunluğunu ortaya koydu.

Diğer yandan esnaf Okan Balıbek, palamutun dışında tezgâhlarda istavrit, sardalya ve hamsi gibi türlerin de bulunduğunu aktardı. Verilen bilgilere göre istavrit 250 lira, sardalya 200–250 lira, hamsi ise 200 liradan satışa sunuluyor. Balıbek, bazı palamutların fiyatının 50 liraya kadar indiğini, bunun da talebi artırdığını belirtti.

Palamut ayıklama işini yapan esnaflar ise yoğun tempoyu vurguluyor; gün içinde zaman zaman 500 palamut ayıkladıkları anlar olduğunu, müşterilerin kimi zaman kasa kasa, kimi zaman da ızgaraya veya sofraya hazır fileto-halka isteğiyle geldiklerini söylüyorlar.

Vatandaşlar da palamutun mevsiminde olmasının ve fiyatların uygunluğunun aile bütçelerine olumlu yansıdığını ifade ediyor. Tezgâhtaki çeşitlilik ve tazelik, palamutun bu sezon sofralarda sıkça yer bulacağını işaret ediyor. Hem esnaf hem de tüketici açısından Bandırma Balık Hali'ndeki hareketlilik, sezonun bolluk içinde geçtiğinin somut göstergesi olarak öne çıkıyor.

BALIKESİR’İN BANDIRMA İLÇESİNDE 2026-2027 SU ÜRÜNLERİNDE AV SEZONUNDA BALIKÇILARIN SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE GETİRDİĞİ BALIKLAR, BANDIRMA BALIK HALİ’NDE MEZATTA SATIŞA SUNULUYOR.