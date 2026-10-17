Bandırma'da palamut sevinci: tezgâhlarda uzun kuyruk, vatandaşlar kasa kasa alıyor

Bandırma Balık Hali'nde palamut bolluğu ve satış hareketliliği:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte Bandırma Balık Hali'nde palamut yoğunluğu dikkat çekiyor. Sabahın erken saatlerinde limana gelen teknelerden açılan mezatlarda, hem Karadeniz'den hem de Bandırma çevresinden gelen palamutlar tezgâhlarda yerini alıyor. Sezonun öne çıkan balığı palamut, bolluğu ve uygun fiyatıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Fiyatlar tezgâhlarda hareketliliği artırıyor: yaklaşık 900–1.000 gramlık palamutlar 100 lira civarında, yarım kiloya yakın daha küçük boylar ise tanesi 75 lira seviyesinden satılıyor; bazı kampanyalarda üç tanesi 200 lira olarak alıcı buluyor.

tezgâhlarda taleple hazırlık:

Balıkçı Semih Gargı, sezonun palamut açısından verimli geçtiğini belirterek, 'Palamutlar bol miktarda var. Hem Karadeniz’den hem de Bandırma’da bol miktarda çıkıyor' diyerek talepten memnuniyetini dile getirdi. Gargı, müşterilerin farklı hazırlama taleplerine yanıt verdiklerini; fileto, halka ya da bütün olarak satış yaptıklarını ve bazen sabahtan itibaren uzun kesim sıraları oluştuğunu aktardı.

Esnaf, palamutların taze olması ve fiyatların uygunluğu nedeniyle vatandaşların sıkça tercih ettiğini, gece saat 03.00'te kalkıp en taze ürünü ulaştırmaya çalıştıklarını vurguluyor. Ayrıca bazı palamutların tanesinin 50 liraya kadar düştüğü dönemlerin de görüldüğü belirtiliyor.

esnaf memnuniyeti ve çeşitlilik:

Bandırma Balık Hali’nde çalışan Sezgin Acar ise bolluğun hem esnafı hem de tüketiciyi sevindirdiğini söyleyerek, 'Rabbim bolluk verdi, palamut bayramı yaşıyoruz' ifadelerini kullandı. Acar, bir palamutun 900 gram ile 1 kilogram arasında geldiğini ve 100 liralık bir palamutun iki kişiyi rahat doyurabileceğini belirtti; vatandaşların kasa kasa alım yapıp dolaplarını doldurduğunu aktardı.

Diğer balık türleri de tezgâhlarda yer alıyor. Balıkçı Okan Balıbek, istavritin 250 liradan, sardalyenin 200–250 lira arasında ve hamsinin 200 liradan satıldığını bildirirken, sezonun palamut açısından bereketli geçtiğini, bazı palamutların fiyatının daha da düştüğünü kaydetti.

Balık Hali'nde palamut ayıklama ve hazırlama işinde çalışanlar da yoğun tempodan söz ediyor; bir günde 500 palamut ayıkladıkları, müşterilerin balıkları kimi zaman kasa kasa aldığı, kimi zaman da fileto veya halka şeklinde pişirmek üzere hazırlattığı bildiriliyor. Bu yılki bolluk hem esnafın gelirine hem de vatandaşların mutfaklarına olumlu yansıyor.

Sonuç olarak, Bandırma Balık Hali'ndeki palamut hareketliliği, sezonun bol ve uygun fiyatlı geçmesinin hem tüketicilere hem de balıkçı esnafına fayda sağladığını ortaya koyuyor.

Bandırma’da palamut bereketi, vatandaş kasa kasa balık alıyor