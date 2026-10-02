Bandırma'da şiddetli rüzgâr iğde ağacını kökünden sökerek park halindeki araca devirdi

fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgâr günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde, Marina Otel önündeki kaldırımda bulunan iğde ağacı, fırtınanın etkisiyle kökünden devrilerek yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Ağacın gövde ve dallarının araca gelmesi sonucu otomobilde hasar meydana geldi, kaldırımda da zarar oluştu.

belediye ekiplerinin anında müdahalesi:

Olayın ihbar edilmesiyle kısa sürede bölgeye gelen Bandırma Belediyesi zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı. Ekipler, devrilen ağacın kaldırılması ve yaya ile araç trafiğinin güvenli şekilde sürdürülmesi için koordineli bir müdahale gerçekleştirdi. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik ve yaya erişiminin kontrollü şekilde normale döndürülmesi planlanıyor.

rüzgar hızları ve yetkili uyarıları:

Yetkililer, Bandırma'da fırtınanın zaman zaman saatte yaklaşık 60 kilometre hıza ulaştığını bildirdi. Hava tahmin verilerinde akşam saatlerinde rüzgâr hızının ortalama 30 kilometre, ani rüzgârların ise 58 kilometreye kadar çıkabileceğinin belirtildiği kaydedildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgârın etkili olduğu saatlerde devrilme riski bulunan ağaç, tabela ve benzeri yapıların yakınında bulunulmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Olayla ilgili olarak belediye ekiplerinin ağaç temizliği ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, bölgedeki güvenlik önlemlerinin devam ettiği bildirildi.

BANDIRMA’DA FIRTINA AĞACI DEVİRDİ, PARK HALİNDEKİ ARAÇ ZARAR GÖRDÜ