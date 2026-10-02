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Elazığ'da Baskil ilçesinde sağanak sonrası köyleri vuran sel

Elazığ'ın Baskil ilçesinde sağanak, Konacık ve Yukarı Kuluşağı köylerinde sel oluşturdu; olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 22:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Elazığ'da Baskil ilçesinde sağanak sonrası köyleri vuran sel

Elazığ Baskil'de sağanak köy hayatını olumsuz etkiledi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bölgedeki yerleşim yerlerini etkiledi. Konacık ve Yukarı Kuluşağı köylerinde kısa sürede artan yağışın ardından, özellikle Yukarı Kuluşağı'nda sel oluştu.

selin meydana geliş anları:

Yağışın hızla şiddetlenmesinin ardından köy içinde su birikintileri ve akıntılar görüldü. Sel sularının ilerlediği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntülerde sel suyunun yerleşim alanlarına doğru hareket ettiği gözlendi.

köylerde gözlenen etkiler:

Yağış ve sel, köy yaşamını olumsuz etkiledi; vatandaşlar kısa süreli tedirginlik yaşadı. Olayla ilgili görüntüler, hem yöre halkı hem de sosyal ortamda paylaşılarak bölgedeki duruma dair bilgi kaynağı oldu.

ELAZIĞ&#039;IN BASKİL İLÇESİNE BAĞLI KONACIK VE YUKARI KULUŞAĞI KÖYLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ...

ELAZIĞ'IN BASKİL İLÇESİNE BAĞLI KONACIK VE YUKARI KULUŞAĞI KÖYLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI SEL MEYDANA GELDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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