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Bandırmaspor'tan farklı skor: Boluspor 6-0

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig 6. haftasında Boluspor'u 17 Eylül'de oynanan maçta 6-0 mağlup etti; Badji, Bruno ve Kehinde ikişer gol attı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 18:34

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 18:40

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bandırmaspor'tan farklı skor: Boluspor 6-0

maç özeti

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Boluspor'u sahasında 6-0 mağlup etti. Skor: Bandırmaspor 6 - Boluspor 0.

Stat: 17 Eylül
Hakemler: Melek Dakan, Sezgin Çınar, Mehmet Dura

goller ve maçın dönüm anları:

Amidou Badji (dk. 16, 33), Gianni Salvatore Bruno (dk. 20, 24) ve Oluwatosin Kehinde (dk. 37, 79) attıkları gollerle Bandırmaspor'u farklı galibiyete taşıdı.

kadrolar ve değişiklikler:

Bandırmaspor: Akın Alkan, Lucas Pedro Alves de Lima (Dame Bamba Seck dk. 66), Dean Liço (Remi Jose Michel Mulumba dk. 46), Gianni Salvatore Bruno (Recep Yalın Dilek dk. 63), Muhammed Gümüşkaya (Enes Çinemre dk. 46), Oluwatosin Kehinde, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Kerem Döndertaş, Amidou Badji (Hakan Bilgiç dk. 63), Burak Bekaroğlu. Yedekler: Furkan Bekleviç, Ahmet Biler, Emirhan Ayhan, Yasin Arda Midiliç, Atalay Atçı. Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan.

Boluspor: Angelo Tafas (Muhammet Özkan dk. 60), Can Arda Yılmaz, Rodrigo Rivas Gonzalez (Ege Özkayimoğlu dk. 60), Fernando Roberto Escobar Rodriguez (Tolunay Artuç dk. 64), Abdulsamet Kirim, Mustafa Alptekin Çaylı, Muhammed Mert, Muhammet Zeki Dursun, Juan Cruz Arguello (Ahmet Can Özdemir dk. 60), Elvin Yunuszade (Cuesta Rodriguez dk. 60), Bartu Göçmen. Yedekler: Furkan Metin, Kevin Andres, Ali Çırak, Furkan Emin Kaçmaz, Deniz Yılmaz, Arda Tuğra Saygı. Teknik Direktör: Daniel Farrar.

kartlar:

Sarı kartlar: Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor); Elvin Yunuszade, Can Arda Yılmaz (Boluspor).

TRENDYOL 1. LİG’İN 6. HAFTASINDA BANDIRMASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI BOLUSPOR&#039;U 6-0 MAĞLUP...

TRENDYOL 1. LİG’İN 6. HAFTASINDA BANDIRMASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI BOLUSPOR'U 6-0 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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