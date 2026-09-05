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Beşiktaş'tan son hareket: derbi için Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Beşiktaş, Süper Lig 4. hafta derbisi için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket edip güvenlik önlemleriyle Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'na ulaştı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Beşiktaş'tan son hareket: derbi için Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

maç öncesi son gelişme

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında bugün saat 20.00'de oynanacak derbi için stada ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, kamp yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden hareket ederek mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne geldi.

güvenlik önlemleri ve stada giriş:

Siyah-beyazlıları taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

maç öncesi yerleşim ve program:

Takım stada ulaşmasının ardından maç öncesi işlemler için yerleşti ve son hazırlıklarını tamamlamaya başladı; karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig&#039;de bugün deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için stada...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bugün deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için stada geldi.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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