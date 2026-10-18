Dolar 49,5091 +0,08%
Euro 55,6503 +0,22%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.655,28 +0,26%
EUR/USD 1,1242 +0,19%
Brent Petrol 109,86 +3,72%
--°

Baraj taşkını Darıçayırı Mahallesi'ni vurdu, su 50 santimetreyi buldu

Karasu'nun Darıçayırı Mahallesi'nde baraj suyunun taşmasıyla yollar, bodrumlar ve tarım arazileri sular altında kaldı; seviye yer yer 50 santimetreye ulaştı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 10:35

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 10:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Baraj taşkını Darıçayırı Mahallesi'ni vurdu, su 50 santimetreyi buldu

Karasu'da baraj taşkını mahalleyi etkiledi

Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi, dört gündür süren kuvvetli sağanak yağışların ardından baraj bölgesinde biriken suyun taşmasıyla sular altında kaldı. Gece saatlerinde artan yağışla birlikte su seviyesinin yer yer 50 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Mahallede yaşam: evler ve tarım arazileri etkilendi

Taşan su, mahalle merkezini, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını ile çevredeki tarım arazilerini etkiledi. Vatandaşlar özellikle bodrum katlarda ve alçak kesimlerde su baskınlarıyla karşılaşırken, tarlalarda da su birikintileri oluştu. Olay anı ve selin etkilediği alanlar havadan görüntülendi.

Müdahale ve ulaşım: iş makineleriyle kontrollü ulaşım sağlanıyor

Sel sularının yolları kapaması sebebiyle mahallede ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bölgedeki vatandaşlar ve müdahale ekipleri, kepçe ve traktör gibi iş makinelerini kullanarak ulaşımı sürdürmeye çalışıyor. Yetkililer, taşkının kaynağı olarak baraj bölgesindeki birikintileri işaret ederken, önümüzdeki saatlerde su seviyesinin seyri ve hasar tespiti için çalışmaların süreceği belirtildi.

BARAJ SULARININ TAŞMASIYLA DARIÇAYIRI MAHALLESİ SULAR ALTINDA KALDI

BARAJ SULARININ TAŞMASIYLA DARIÇAYIRI MAHALLESİ SULAR ALTINDA KALDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tırın yoldan çıkışı Diyarbakır-Silvan yolunda trafiği etkiledi
images

Bingöl-muş karayolunda kontrol kaybı sonucu araç takla attı
images

Sel suları Şile Kumbaba'da ev ve villaları bastı
images

Yenişehir'de devrilen kum yüklü kamyon çevreye kum saçtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kepez temizliğinde verimlilik öne çıkıyor: atölyeden 7/24 sahaya

Kepez'te yamaç kaydı: evin bahçesi sürüklendi, alt kat balkon zarar gördü

Mersin'den üç farklı yaklaşım: sıfır atıkta ulusal örnek oldu

Tırın yoldan çıkışı Diyarbakır-Silvan yolunda trafiği etkiledi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Akhisar'da ağır kaza sonrası otobüs ve tır vinçlerle kaldırılıyor

Kayserispor 22 puanla zirvede yalnız

Çorum'dan Gaziantep'te erken üstünlük: Cengiz Ünder fileleri havalandırdı

Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı