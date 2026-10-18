Baraj taşkını Darıçayırı Mahallesi'ni vurdu, su 50 santimetreyi buldu

Karasu'da baraj taşkını mahalleyi etkiledi

Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi, dört gündür süren kuvvetli sağanak yağışların ardından baraj bölgesinde biriken suyun taşmasıyla sular altında kaldı. Gece saatlerinde artan yağışla birlikte su seviyesinin yer yer 50 santimetreye ulaştığı bildirildi.

Mahallede yaşam: evler ve tarım arazileri etkilendi

Taşan su, mahalle merkezini, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını ile çevredeki tarım arazilerini etkiledi. Vatandaşlar özellikle bodrum katlarda ve alçak kesimlerde su baskınlarıyla karşılaşırken, tarlalarda da su birikintileri oluştu. Olay anı ve selin etkilediği alanlar havadan görüntülendi.

Müdahale ve ulaşım: iş makineleriyle kontrollü ulaşım sağlanıyor

Sel sularının yolları kapaması sebebiyle mahallede ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bölgedeki vatandaşlar ve müdahale ekipleri, kepçe ve traktör gibi iş makinelerini kullanarak ulaşımı sürdürmeye çalışıyor. Yetkililer, taşkının kaynağı olarak baraj bölgesindeki birikintileri işaret ederken, önümüzdeki saatlerde su seviyesinin seyri ve hasar tespiti için çalışmaların süreceği belirtildi.

BARAJ SULARININ TAŞMASIYLA DARIÇAYIRI MAHALLESİ SULAR ALTINDA KALDI