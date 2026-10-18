Bingöl-muş karayolunda kontrol kaybı sonucu araç takla attı

Bingöl-Muş karayolu Ekinyolu mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Olayda iki kişi yaralanırken, sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre kaza, Ekinyolu mevkisinde gerçekleşti. Kazaya karışan aracın plakası 12 ACG 527 olarak bildirildi. Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç takla attı ve hasar meydana geldi.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen UMKE ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri inceleme başlattı.

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