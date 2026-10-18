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Bingöl-muş karayolunda kontrol kaybı sonucu araç takla attı

Bingöl-Muş karayolu Ekinyolu mevkisinde 12 ACG 527 plakalı otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:44

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bingöl-muş karayolunda kontrol kaybı sonucu araç takla attı

Bingöl-muş karayolunda kontrol kaybı sonucu araç takla attı

Bingöl-Muş karayolu Ekinyolu mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Olayda iki kişi yaralanırken, sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kaza yeri ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre kaza, Ekinyolu mevkisinde gerçekleşti. Kazaya karışan aracın plakası 12 ACG 527 olarak bildirildi. Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu araç takla attı ve hasar meydana geldi.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen UMKE ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 2 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri inceleme başlattı.

BİNGÖL’DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI

BİNGÖL’DE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 2 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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