Saraylı'nın baraj kıyısındaki manzarası

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yer alan Saraylı Mahallesi, Altınkaya Barajı'nın masmavi sularıyla çevrili konumuyla öne çıkıyor. Baraj gölüne hakim bir noktada bulunan mahalle, manzarayı izlemek ve kıyıda balık tutmak isteyen ziyaretçilerin yanı sıra bölge sakinleri için de önemli bir yaşam mekânı oluşturuyor.

Tarihçe ve nüfus:

Saraylı, 2019 yılında Narlısaray Mahallesi'nden ayrılarak bağımsız mahalle statüsü kazandı. Mahallede 60 hane ve yaklaşık 500 nüfus bulunuyor. Bölgenin hemen kıyısında yer alan Altınkaya Barajı, Türkiye'nin gövde hacmi bakımından üçüncü büyük barajı olarak tanımlanıyor ve suyun çevrelediği tepeler mahalleye özgün bir görünüm kazandırıyor.

göç ve günlük yaşam:

Mahalle sakinleri, Saraylı'nın doğal güzelliğinin bölgeyi öne çıkardığını vurguluyor. Buna karşın göç nedeniyle nüfusun giderek azaldığı; özellikle gençlerin iş ve yaşam imkânları nedeniyle mahalleden ayrıldığı belirtiliyor. Geride çoğunlukla yaşlı nüfus kalırken, Saraylı hâlâ kıyıda balık tutmak ve göl manzarasının keyfini çıkarmak isteyenleri ağırlamaya devam ediyor.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDEKİ SARAYLI MAHALLESİ, ALTINKAYA BARAJI’NIN MASMAVİ SULARIYLA ÇEVRİLİ KONUMU VE DOĞAL GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR. BARAJ GÖLÜNE HAKİM NOKTADA BULUNAN MAHALLE, MANZARANIN TADINI ÇIKARMAK VE KIYIDA BALIK TUTMAK İSTEYEN VATANDAŞLARI AĞIRLIYOR.