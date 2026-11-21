Projenin kapsamı ve hedefi:

Bursa genelindeki tüm şehit kabristanlıklarına yerleştirilen karekod uygulaması, şehitlerin anılarını dijital ortamda erişilebilir kılmayı amaçlıyor. Proje kapsamında mezar taşlarına yapıştırılan karekodları okutan ziyaretçiler, şehitlerin aile bilgilerine, nerede ve nasıl şehit olduklarına, hayat hikâyelerine, fotoğraf ve videolarına ulaşabilecek ve hatıra sayfalarına yorum bırakabilecek.

İlk etapta Bursa merkez ve 17 ilçede, polis ve asker şehitlerinin mezarlarını kapsayan şekilde 345 şehidin kabrine karekod yerleştirildi. Uygulama ile hedeflenen, bizzat ailelere ulaşmak ve şehitlerin hatıralarını gelecek nesillere aktarmak üzere 345 şehit ailesine ulaşılmasıdır.

Nasıl çalışıyor ve erişim seçenekleri:

Ziyaretçiler karekodu cep telefonlarıyla okuttuğunda açılan sayfada şehitlere ait özgeçmiş, fotoğraf galerileri ve video içerikleri sunuluyor. Böylece mezar taşındaki yalnızca isim bilgisi, zengin bir dijital arşivle tamamlanmış oluyor. Proje verilerine internet üzerinden de erişim mümkün; herkes https://bursasehitlik.tr adresinden aynı içeriklere ulaşabiliyor.

Proje, şehitlerin hatıralarının yalnızca kabir ziyaretçileriyle sınırlı kalmayıp, onları tanımayan vatandaşların da kahramanların yaşamına tanıklık etmesini hedefliyor. Ayrıca hatıra sayfalarına yapılan yorumlarla aileler ve toplum arasında duygusal bir bağ kurulması amaçlanıyor.

Ailelerin ve yetkililerin değerlendirmeleri:

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Haşim Sivri, şehit anneleri ve babalarının da vefat etmesiyle ailelerin anılarının yaşatılmasının gerekliliğine dikkat çekti. Sivri, projenin teknolojiyle kahramanlık hikâyelerini gelecek kuşaklara aktarma gayreti olduğunu belirterek, uygulamanın tasarlanıp hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Sivri, ilk şehit definlerinin 1940 yılında başladığını hatırlatarak bu mirasın korunmasının önemini vurguladı.

Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı ve şehit eşi Nevin Fırtına, projenin aileler için onur verici olduğunu söyledi. Fırtına, uygulamayla torunların ve gelecek nesillerin şehit yakınlarını görebileceğini, acının paylaşılması ve hatıraların yaşatılmasının sağlanacağını ifade etti.

Şehit aileleri arasında projeyi deneyenler, uygulamanın geleceğe bırakılan anlamlı bir çalışma olduğunu ve kendilerinin de bundan memnun olduklarını dile getirdi. Şehit annesi Emine Aşkın projenin tüm şehitleri hatırlattığını belirterek katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Katkı ve destek verenler:

Tanıtım programına Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Garnizon Komutanı Tank Albay Refai Eciroğulları, Merkez Komutanı Hava Piyade Albay Özkan Yenigün, projeyi tasarlayan Medya X Bilişim Hizmetleri sahibi Yüksel Bozdağ ile dernek başkanları katıldı. Projede yazılım desteğini Medya X, barkodların basımında desteği ise Bulut Reklam sahibi Süleyman Bulut sağladı; ayrıca Özdilek Holding de projeye katkıda bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe projeyi, şehitlerin hatıralarını yaşatmak adına önemli bir adım olarak nitelendirdi. Gökçe, karekod uygulaması sayesinde ziyaretçilerin mezar taşındaki ismin ötesinde tüm özgeçmişe ulaşabileceğini ve içeriklerin hem mobil hem de bilgisayar ortamında güncellenebileceğini vurguladı.

Proje yetkilileri, uygulamanın devamında veri güncellemeleri ve yeni içeriklerle şehitlerin doğumundan şehadetine kadar geçen döneme dair bilgilerle arşivin zenginleştirileceğini belirtiyor. Böylece, hem şehit yakınlarının hem de toplumun hafızasında birlik ve vefa bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Not: Proje kapsamında ve tanıtımda adı geçen kuruluş ve kişiler yukarıda belirtildiği şekilde korunmuştur.

BURSA EMNİYET TEŞKİLATI ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ İLE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA KAPSAMINDA, BURSA'DAKİ BÜTÜN ŞEHİT KABRİSTANLIKLARINDA BULUNAN MEZAR TAŞLARINA KAREKOD YERLEŞTİRİLDİ.