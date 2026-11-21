Taşkın Avzer Deresi Ocaklı mahallede sokakları göle çevirdi

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının sürdüğü Hatay'da, Dörtyol ilçesinde iki gündür devam eden yağış sonrası derelerin debisi yükseldi. Ocaklı Mahallesi'nde bulunan Avzer Deresi taşarak çevredeki yerleşim alanlarını etkiledi.

Taşkının verdiği zarar:

Taşkın, özellikle Papatya, Doğan ve Enes sokakları başta olmak üzere sokakların göle dönmesine neden oldu. Sular çekildikten sonra sokaklar ve ev avluları balçıkla kaplandı; bazı evlerin duvarlarında kısmi yıkılma ve yapısal hasar görüldü.

Belediye müdahalesi ve bölge halkı:

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, su baskınının ardından bölgede temizlik ve kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler ayrıca taşan dere çevresinde ıslah çalışması yürütürken, mahalle sakinleri sağanağın ardından derenin debisinin artmasının evlerine zarar verdiğini belirtti.

HATAY’IN DÖRTYOL İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE TAŞAN AVZER DERESİ, ÇEVREDEKİ SOKAKLARI GÖLE ÇEVİRDİ VE EVLER ZARAR GÖRDÜ.