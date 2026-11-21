Os şelalesi ormanın içinde bir nefes alanı

Trabzon’un Araklı ilçesi Turnalı Mahallesi sınırlarında yer alan Os Şelalesi, orman dokusu içinde oluşturduğu görsel ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen suları ve çevresindeki zengin bitki örtüsüyle bölgenin saklı güzellikleri arasında yer alıyor.

konum ve özellikler:

Araklı ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan şelale, yaklaşık 4 metre genişliğe sahip akışıyla, yağmur ve kar sularıyla besleniyor. Yıl boyunca akışını sürdüren Os Şelalesi, Karadeniz’in kendine özgü yeşil örtüsüyle çevrelenmiş doğal bir alan sunuyor.

ziyaretçi deneyimleri ve değerlendirmeler:

Şelale, özellikle doğa fotoğrafçıları için çeşitli kompozisyonlar sunuyor; yaz aylarında debide azalma görülse de görüntü açısından farklı güzellikler oluşuyor. Trabzon’a üçüncü kez geldiğini belirten Muhammet Bahadır, "Trabzon’a üçüncü kez geliyorum. Gelmişken Os Şelalesini de görmek istedim. Vatanımın her yeri karış karış çok güzel. Şelaleyi çok beğendim. Trabzon’un her yeri çok güzel ama Os Şelalesi de apayrı güzel bir yermiş. Bu tarz güzide şalelerimizin insanlar tarafından daha sık uğrayabileceği şekilde altyapı hizmetleri ile geliştirilerek daha ulaşılabilir hale gelmesini isterim" dedi.

Os Şelalesi'ni daha önce birkaç kez ziyaret ettiğini söyleyen Şennur Öztürk ise, "Os Şelalesine 3-4 kez daha gelmiştim. Her gelişimde hayran kalıyorum. Yaz aylarında suyu azalıyor ama bu tarihlerde çok daha güzel gözüküyor. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Gezilmesi, görülmesi bir yer. Yaz aylarında çok gelen oluyor" ifadelerini kullandı.

Ormanın derinliklerinde saklı kalan güzellik