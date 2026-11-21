Operasyon ve gözaltılar:

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde korsan otoparkçılık yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, caddenin her iki tarafını işgal eden şüphelilerin araçları park etmek isteyen sürücülerden ücret istediği belirlendi.

Soruşturmanın ayrıntıları:

Ödeme yapmayı kabul etmeyen veya talep edilen ücreti yüksek bulan sürücülere karşı şüphelilerin 'Aracınız zarar görür' diyerek baskı uyguladığı iddia edildi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliklerini belirlediği Ş.Ü. (62), A.Ü. (31), H.Ü. (28) ve İ.G. (42)'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.

OLAY ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI