Sarıkamış'ta ayılar kışa rağmen yerleşim bölgesinde

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan boz ayılar, soğuk hava koşullarına rağmen kış uykusuna yatmayıp ilçeye ve yerleşim alanlarına inmeye devam ediyor. İlçe merkezinde sık sık gözlemlenen ayılar bu sezon da vatandaşların karşısına çıkıyor.

gözlemler ve kayıt:

Son olarak Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesinde bir ayı ailesi yavrularıyla birlikte görüldü. Bir süre oteller bölgesinde dolaşan ayılar, çevredeki kişilerin ilgisini çektikten sonra bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

orman yaşamı ve yerleşimlere iniş:

Boz ayılar, Sarıkamış'ın sarıçam ormanlarında yaşıyor; ancak bu yıl yiyecek arayışı nedeniyle soğuk havalara rağmen ormandan inerek yerleşim alanlarına kadar inerek vatandaşların karşısına çıkıyor. Bölgedeki sık rastlanma, hem ilçe merkezinde hem de kayak merkezinde gözlemlenmeye devam ediyor.

SARIKAMIŞ’TA AYILARIN OTELLER BÖLGESİNDEKİ HAREKETLERİ CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.