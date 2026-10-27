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Şile’de sağanak evleri suya boğdu: üç kardeşin tek katlı evinde mahsur anları

İstanbul’daki sağanakta Şile’de birçok ev suya gömüldü. Ahmetli köyünde su basan tek katlı evde üç yaşlı kardeş, yatalak bir yakınıyla mahsur kalarak yardım istedi.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şile’de sağanak evleri suya boğdu: üç kardeşin tek katlı evinde mahsur anları

Olayın ayrıntıları:

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin uyarılarına rağmen yerel ölçekte yoğun yağışa dönüştü. En çok etkilenen ilçelerden biri olan Şile’de evler ve sokaklar su altında kaldı. Ahmetli köyünde bulunan tek katlı bir ev ile bahçesi suyla doldu; evde yaşayan üç yaşlı kardeş su basan evde mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar:

Evdeki üç kardeşten birinin yatalak olduğu bildirildi. İçeride mahsur kalanlardan Emine Beykoz, "Hava yağdı, Allah’ın yağmuru yapacak bir şey yok. 3 kişi evde duruyoruz, yoldan geçenlerden belediyeyi aramasını istedim" dedi. Kardeşlerin akrabası Arzu Aydın ise, "Ablamız çok mağdur, kendi evime bakmaya buraya geldim. Burayı görünce yenge nasılsın evde su var mı dedim. Kimse bir şey yapmadı dedi. İçerde hasta yatalak var" şeklinde konuştu.

Çağrı ve bekleyiş:

Mahsur kalanların yakınları ve çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirilmesi ve yardım gelmesi için çağrı yaptı. Evdeki yaşlılar kurtarılmayı beklerken, bölgedeki su baskınları ve sokaklardaki su seviyesi halkın endişesini artırdı.

İÇERDE MAHSUR KALAN EMİNE BEYKOZ

İÇERDE MAHSUR KALAN EMİNE BEYKOZ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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