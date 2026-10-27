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Stadyumda aile sıcaklığı: Niğde'de kadın ve çocuklara ücretsiz maç hakkı

Niğde Belediyesi ile Niğde Belediyesi Spor'un protokolüyle kadın taraftarlar ve yanlarındaki 12 yaş ve altı çocuklar, güvenli ayrı tribünde maçları ücretsiz izleyebilecek.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Stadyumda aile sıcaklığı: Niğde'de kadın ve çocuklara ücretsiz maç hakkı

Niğde'de kadın ve çocuklara yönelik ücretsiz tribün uygulaması hayata geçirildi

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir tarafından, Niğde Belediyesi ile Niğde Belediyesi Spor arasında imzalanan protokol çerçevesinde stadyumda kadın taraftarlara ve onlarla gelen 12 yaş ve altı çocuklara yönelik yeni düzenlemeler açıklandı. Uygulama, kırmızı-lacivertli ekibin iç saha maçlarında geçerli olacak şekilde planlandı.

Protokolün kapsamı:

Protokol kapsamında stadyumda kadın taraftarların maçları daha rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda takip edebilmeleri amacıyla özel bir tribün alanı tahsis edildi. Bu alanda kadın taraftarlar ile anneleriyle veya kadın yakınlarıyla birlikte gelen 12 yaş ve altı çocuklar için bilet ücreti alınmayacak. Uygulama, tribünlere aile sıcaklığı kazandırma hedefiyle şekillendirildi.

Başkan Özdemir'in açıklaması:

Başkan Emrah Özdemir, uygulamayı şu sözlerle duyurdu: "Tribünlerimize aile sıcaklığı, maçlarımıza coşku katıyoruz. Niğde Belediyesi Spor’umuz ile imzaladığımız protokol neticesinde maçlarımızda kadın taraftarlarımıza özel, güvenli tribün alanı oluşturuyoruz. Üstelik maçlarımız kadın taraftarlarımıza ve onlarla birlikte gelen 12 yaş ve altı yavrularımıza tamamen ücretsiz olacak. Takımımızın heyecanına ortak olmak için tüm kadın hemşehrilerimizi ve çocuklarımızı stadyuma bekliyoruz."

Belediye yetkilileri, projenin kentte spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve tribünleri daha kapsayıcı bir hale getirmeyi amaçladığını belirtiyor. Uygulamanın nasıl işletileceği, giriş prosedürleri ve tribün düzenlemelerine ilişkin ayrıntıların saha yetkilileri ve kulüp tarafından duyurulacağı ifade edildi.

Bu adım, kadınların ve çocukların maçlara katılımını teşvik ederek ailelerin birlikte spor etkinliklerine katılmasını desteklemeyi hedefliyor. Uygulama ile hem maç atmosferinin değiştirilmesi hem de stadyumlarda güvenli ve sıcak bir ortam oluşturulması amaçlanıyor.

NİĞDE’DE KADINLARA VE ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ MAÇ MÜJDESİ

NİĞDE’DE KADINLARA VE ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ MAÇ MÜJDESİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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